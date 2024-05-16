Церковний календар 16 травня: день, коли потрібно варити кашу та молитися про гарний урожай

Нагадаємо, після переходу Православної церкви України в 2023 році на новий церковний календар дати всіх неперехідних православних свят (з фіксованою датою) змістилися на 13 днів раніше. У той самий час частина віруючих продовжують дотримуватися колишнього календаря – збереження старого стилю залишається правом релігійних громад та монастирів.

Церковне свято 16 травня за новим стилем

16 травня за новим стилем (29 травня за старим) – день пам’яті преподобного Феодора Освяченого.

Феодор жив у Єгипті у IV столітті. Він був родом із багатої та знатної родини, але, коли йому виповнилося 14 років, пішов із дому до монастиря. Там він став учнем Пахомія Великого і дав обітницю зречення світу.

Коли Пахомій розпочав будівництво Тавениської обителі, то зробив Феодора головним, а після смерті преподобного Феодор залишився керувати монастирем, а пізніше – і всіма обитетелями Фіваїдів. Феодор став першим, кого рукопожили у священики у його обителі, тому він і отримав ім’я Освячений. Він прославився святістю життя та даром чудотворень.

Феодор помер у глибокій старості, залишивши після себе спадщину святості та духовної освіти, яка продовжує надихати віруючих по всьому світу.

Церковне свято 16 травня за старим стилем

16 травня за старим календарним стилем згадують мучеників Тимофія та Мавру, а також преподобного Феодосія Печерського.

У кого іменини 16 травня

З іменинами можна привітати носіїв імен: Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Микола, Петро, Федір, Касьян, Лаврентій, Модест, Муза, Тимофій.

Федор житник: прикмети та заборони

У народному календарі 16 травня – Федір Житник. Вважається, що це останній термін, коли можна сіяти жито, пшеницю, жито, овес та ячмінь.

За прикметами дня судять про погоду та врожай:

хмари швидко рухаються в одному напрямку – день буде ясним і без дощу;

чути грім – урожай буде багатим;

зацвіла горобина – до тепла;

сонце припікає – літо теж буде спекотним.

якщо на водоймах з’явилися пелюстки латаття – заморозків вже не буде.

ворони голосно каркають – не на добро.

Що можна робити цього дня

Цього дня у святого Феодора просили хорошого врожаю, особливо злакових. Йому також молилися, щоб допоміг позбутися головного болю.

Ще цього дня готували ячмінну, пшоняну або гречану кашу. Якщо її поставити на стіл – у домі буде благополуччя.

Що не можна робити сьогодні

сквернословити, лаятись, відмовляти у допомозі, заздрити;

влаштовувати гучні застілля;

займатися прибиранням у будинку;

брати в руки гострі предмети і щось робити.

У народі цей день вважається одним із найнещасливіших у році, тому повір’я радять 16 травня бути гранично обережними у всьому.