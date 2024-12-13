Церковні свята 13 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

13 грудня в церковному календарі — день пам’яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста.

Що це за день

Ці римські воїни, що жили у II столітті, не відступили від своєї християнської віри навіть під загрозою смерті. Їхній приклад надихає сучасних християн на духовну стійкість і готовність боротися за свої переконання.

Мощі цих святих покояться в катакомбах Риму, що нагадують про величну історію перших християн. Їхня жертва стала символом любові до Христа, сильнішої за земні страхи й труднощі. День їхньої пам’яті – це можливість замислитися про силу віри та відданість, які можуть змінити не лише життя окремих людей, а й світ загалом.

Що не можна робити 13 грудня

Не слід проводити будь-які операції чи інші процедури, пов’язані з ногами.

Не можна підвищувати голос, сваритися, лихословити.

Не варто виходити з дому після заходу сонця.

Народні прикмети 13 грудня

дивилися, який сьогодні день: на небі яскраві зірки — до морозної погоди;

домашні тварини п’ють багато води — прийде хуртовина;

виють вовки — до сильних морозів;

яка погода, таким буде весь січень.

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