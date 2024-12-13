Новини Одеси та Одеської області

Церковні свята 13 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковні свята 13 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 13 грудня. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.

13 грудня в церковному календарі — день пам’яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста.

Що це за день

Ці римські воїни, що жили у II столітті, не відступили від своєї християнської віри навіть під загрозою смерті. Їхній приклад надихає сучасних християн на духовну стійкість і готовність боротися за свої переконання.

Мощі цих святих покояться в катакомбах Риму, що нагадують про величну історію перших християн. Їхня жертва стала символом любові до Христа, сильнішої за земні страхи й труднощі. День їхньої пам’яті – це можливість замислитися про силу віри та відданість, які можуть змінити не лише життя окремих людей, а й світ загалом.

Що не можна робити 13 грудня

  • Не слід проводити будь-які операції чи інші процедури, пов’язані з ногами.
  • Не можна підвищувати голос, сваритися, лихословити.
  • Не варто виходити з дому після заходу сонця.

Народні прикмети 13 грудня

  • дивилися, який сьогодні день: на небі яскраві зірки — до морозної погоди;
  • домашні тварини п’ють багато води — прийде хуртовина;
  • виють вовки — до сильних морозів;
  • яка погода, таким буде весь січень.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk