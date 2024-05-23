Церковне свято 23 травня: день, коли не можна переїжджати, але можна садити огірки

Преподобний Михайло: врятував людей, які знемагали від спраги

Святий Михайло жив у Візантійській імперії на межі VII-IX століть. Ще з юності він хотів стати ченцем, тож залишив мирське життя і пішов у монастир на березі Чорного моря. В обителі юнак багато молився, працював і отримав від Бога дар чудотворення. Відомий випадок, що якось під час жнив люди знемагали від спраги, але води не було. Тоді Михаїл помолився і з порожньої посудини раптово потекла вода.

Згодом святителя поставили єпископом міста Сінад. Завдяки своїй мудрості та святості Михайло був у великій пошані у християн, а також у імператорів Никифора та Михайла. Але коли до влади прийшов імператор-єретик Лев Вірменин, то святителя засудили і відправили на ув’язнення в місто Євдокіаду. Там святий і помер близько 821 року. Його мощі зберігаються на Афоні.

Вважається, що святитель Михайло допомагає позбутися єресі, раболіпства та поклоніння перед сильними світу цього.

Свята Єфросинія: перша жінка-бібліотекар

Єфросинія (у світі Предслава) була дочкою Полоцького князя Георгія (Святослава) Всеславича та правнучкою святого рівноапостольного князя Володимира. Це була дуже освічена і красива дівчина, її руки просили дуже багато заможних людей, але Єфросинія вирішила стати черницею і пішла до монастиря.

Ця свята стала відомою як перша жінка-бібліотекар. У вільний час вона переписувала рукописи, що на той час було непростим заняттям, і його виконували лише чоловіки. Завдяки роботі Єфросинії збереглося багато пам’яток книжкового мистецтва.

До преподобної Єфросинії звертаються з молитвами про мир.

За старим календарним стилем сьогодні згадують апостола Симона Зілота.

У кого 23 травня іменини

Іменини сьогодні відзначають Афанасій, Адріан, Олександр, Анісім, Андрій, Валерія, Василь, Геннадій, Дар’я, Данило, Дмитро, Єфросинія, Іван, Гнат, Костянтин, Леонтій, Михайло, Марія, Микита, Петро, ​​Роман, Семен, Сидор, Таїсія, Федір, Яків.

Талісманом людини, народженої 23 травня, є хризопраз. Це один з різновидів халцедону, що відрізняється ніжно-зеленим відтінком. Здавна вірили, що хризопраз найбільше підходить допитливим людям, які готові змінювати світ навколо себе.

23 травня у народному календарі: можна садити огірки

У народному календарі 23 травня – Левон Огуречник чи Конопляник. Його прозвали так на честь святителя Леонтія, єпископа Ростовського, здобуття мощів якого також відзначають 23 травня за новим стилем.

Прикмети дня говорять про погоду та врожай:

з’явилися оводи – до гарного врожаю огірків;

духота з самого ранку – чекай на негоду;

зацвів глід – зима буде суворою;

багато мурах – дощу не буде, встановиться суха погода.

У давні часи селяни вірили, що цей день найкраще підходить для висіву огірків у відкритий ґрунт. Також у цей день добре сіяти коноплі та садити огірки для засолювання – вони тоді виходять особливо смачними.

І ще існувало повір’я, що ті хто народилися цього дня будуть заможними та багатими.

Що не можна робити 23 травня

Вважається, що цього дня не варто планувати та вирішувати важливі та серйозні справи.

Не слід переїжджати – день для цього несприятливий.

Не можна ділитися планами – не збудуться.

Заборонено сваритися і поганословити, щоб не викликати лиха.

Не можна вживати алкоголь – можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

Забороняється давати гроші та речі у борг – вважається, що так можна віддати своє здоров’я та фінансове благополуччя.

Що можна робити 23 травня