Новини Одеси та Одеської області

Церковне свято 23 травня: день, коли не можна переїжджати, але можна садити огірки

Церковне свято 23 травня: день, коли не можна переїжджати, але можна садити огірки

Цього дня, 23 травня, православна церква згадує за новим церковним календарем (5 червня – за старим) преподобного Михаїла, єпископа Синадського та преподобну Єфросинію Полоцьку. Чим уславилися ці святі і які прикмети та заборони цього дня?

Преподобний Михайло: врятував людей, які знемагали від спраги

святий Михайло Синадський

Святий Михайло жив у Візантійській імперії на межі VII-IX століть. Ще з юності він хотів стати ченцем, тож залишив мирське життя і пішов у монастир на березі Чорного моря. В обителі юнак багато молився, працював і отримав від Бога дар чудотворення. Відомий випадок, що якось під час жнив люди знемагали від спраги, але води не було. Тоді Михаїл помолився і з порожньої посудини раптово потекла вода.

Згодом святителя поставили єпископом міста Сінад. Завдяки своїй мудрості та святості Михайло був у великій пошані у християн, а також у імператорів Никифора та Михайла. Але коли до влади прийшов імператор-єретик Лев Вірменин, то святителя засудили і відправили на ув’язнення в місто Євдокіаду. Там святий і помер близько 821 року. Його мощі зберігаються на Афоні.

Вважається, що святитель Михайло допомагає позбутися єресі, раболіпства та поклоніння перед сильними світу цього.

Свята Єфросинія: перша жінка-бібліотекар

Свята Єфросинія Полоцька

Єфросинія (у світі Предслава) була дочкою Полоцького князя Георгія (Святослава) Всеславича та правнучкою святого рівноапостольного князя Володимира. Це була дуже освічена і красива дівчина, її руки просили дуже багато заможних людей, але Єфросинія вирішила стати черницею і пішла до монастиря.

Ця свята стала відомою як перша жінка-бібліотекар. У вільний час вона переписувала рукописи, що на той час було непростим заняттям, і його виконували лише чоловіки. Завдяки роботі Єфросинії збереглося багато пам’яток книжкового мистецтва.

До преподобної Єфросинії звертаються з молитвами про мир.

За старим календарним стилем сьогодні згадують апостола Симона Зілота.

У кого 23 травня іменини

Іменини сьогодні відзначають Афанасій, Адріан, Олександр, Анісім, Андрій, Валерія, Василь, Геннадій, Дар’я, Данило, Дмитро, Єфросинія, Іван, Гнат, Костянтин, Леонтій, Михайло, Марія, Микита, Петро, ​​Роман, Семен, Сидор, Таїсія, Федір, Яків.

Талісманом людини, народженої 23 травня, є хризопраз. Це один з різновидів халцедону, що відрізняється ніжно-зеленим відтінком. Здавна вірили, що хризопраз найбільше підходить допитливим людям, які готові змінювати світ навколо себе.

23 травня у народному календарі: можна садити огірки

Огірки

У народному календарі 23 травня – Левон Огуречник чи Конопляник. Його прозвали так на честь святителя Леонтія, єпископа Ростовського, здобуття мощів якого також відзначають 23 травня за новим стилем.

Прикмети дня говорять про погоду та врожай:

  • з’явилися оводи – до гарного врожаю огірків;
  • духота з самого ранку – чекай на негоду;
  • зацвів глід – зима буде суворою;
  • багато мурах – дощу не буде, встановиться суха погода.

У давні часи селяни вірили, що цей день найкраще підходить для висіву огірків у відкритий ґрунт. Також у цей день добре сіяти коноплі та садити огірки для засолювання – вони тоді виходять особливо смачними.

І ще існувало повір’я, що ті хто народилися цього дня будуть заможними та багатими.

Що не можна робити 23 травня

  • Вважається, що цього дня не варто планувати та вирішувати важливі та серйозні справи.
  • Не слід переїжджати – день для цього несприятливий.
  • Не можна ділитися планами – не збудуться.
  • Заборонено сваритися і поганословити, щоб не викликати лиха.
  • Не можна вживати алкоголь – можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.
  • Забороняється давати гроші та речі у борг – вважається, що так можна віддати своє здоров’я та фінансове благополуччя.

Що можна робити 23 травня

  • Сьогодні можна робити генеральне прибирання в будинку, викидати непотрібний мотлох.
  • Цей день є сприятливим для посадки огірків.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk