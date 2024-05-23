Церковный праздник 23 мая: день, когда нельзя переезжать, но можно сажать огурцы

Преподобный Михаил: спас людей, изнемогающих от жажды

Святой Михаил жил в Византийской империи на рубеже VII-IX веков. Еще c юности он хотел стать монахом, поэтому оставил мирскую жизнь и ушел в монастырь на берегу Черного моря. В обители юноша много молился, трудился и получил от Бога дар чудотворений. Известен случай, что как-то во время жатвы люди изнемогали от жажды, но воды не было. Тогда Михаил помолился и из пустого сосуда внезапно потекла вода.

Позже святителя поставили епископом города Синад. Благодаря своей мудрости и святости Михаил был в большом почете у христиан, а также у императоров Никифора и Михаила. Но когда к власти пришел император-еретик Лев Армянин, то святителя осудили и отправили в заточение в город Евдокиаду. Там святой и умер около 821 года. Его мощи хранятся на Афоне.

Считается, что святитель Михаил помогает избавиться от ереси, раболепия и преклонения перед сильными мира сего.

Святая Евфросиния: первая женщина-библиотекарь

Евфросиния (в миру Предслава) была дочерью Полоцкого князя Георгия (Святослава) Всеславича и правнучкой святого равноапостольного князя Владимира. Это была очень образованная и красивая девушка, ее руки просили очень многие состоятельные люди, но Евфросиния решила стать монахиней и ушла в монастырь.

Эта святая стала известна как первая женщина-библиотекарь. В свободное время она переписывала рукописи, что на то время было непростым занятием и его выполняли лишь мужчины. Благодаря работе Евфросинии сохранились многие памятники книжного искусства.

К преподобной Евфросинии обращаются с молитвами о мире.

По старому календарному стилю сегодня вспоминают апостола Симона Зилота.

У кого 23 мая именины

Именины сегодня отмечают Афанасий, Адриан, Александр, Анисим, Андрей, Валерия, Василий, Геннадий, Дарья, Даниил, Дмитрий, Ефросинья, Иван, Игнат, Константин, Леонтий, Михаил, Мария, Никита, Петр, Роман, Семён, Сидор, Таисия, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 23 мая, является хризопраз. Это одна из разновидностей халцедона, отличающаяся нежно-зеленым оттенком. Издавна верили, что хризопраз больше подходит любознательным людям, которые готовы менять мир вокруг себя.

23 мая в народном календаре: можно сажать огурцы

В народном календаре 23 мая – Левон Огуречник или Конопляник. Его прозвали так в честь святителя Леонтия, епископа Ростовского, обретение мощей которого также отмечают 23 мая по новому стилю.

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

появились оводы – к хорошему урожаю огурцов;

духота с самого утра – жди ненастья;

зацвел боярышник – зима будет суровой;

много муравьев – дождя не будет, установится сухая погода.

В старину крестьяне верили, что этот день лучше всего подходит для высева огурцов в открытую почву. Также в этот день хорошо сеять коноплю и сажать огурцы для засолки – они тогда получаются особенно вкусными.

И еще существовало поверье, что родившиеся в этот день будут состоятельными и богатыми.

Что нельзя делать 23 мая

Считается, что в этот день не стоит планировать и решать важные и серьезные дела.

Не следует переезжать – день для этого неблагоприятный.

Нельзя делиться планами – не сбудутся.

Запрещено ссориться и сквернословить, чтобы не навлечь на себя беду.

Нельзя употреблять алкоголь – могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Запрещается давать деньги и вещи в долг – считается, что так можно отдать свое здоровье и финансовое благополучие.

Что можно делать 23 мая