Церковне свято 20 листопада: як не наробити помилок у справах

Сьогодні, 20 листопада, за новим церковним календарем згадують святителя Прокла, архієпископа Константинопольського та преподобного Григорія Декаполіта. Також сьогодні – Передсвято Введення до храму Пресвятої Богородиці

Яке сьогодні церковне свято за новим стилем

Православне свято 20 листопада за новим календарем (3 грудня за старим) – день пам’яті святителя Прокла, архієпископа Константинопольського та преподобного Григорія Декаполита.

Прокл жив у V столітті. Він був родом з благочестивої сім’ї, вивчав Святе Письмо і молитви, а також був улюбленим учнем святителя Іоанна Золотоуста. Вчитель навчив Прокла правильно і зрозуміло викладати думки, що дозволило йому стати чудовим оратором. Також завдяки Іоанну Златоусту Прокла призначили дияконом, а пізніше він отримав сан пресвітера.

Коли Іоанна Золотоуста вигнали з Константинополя, Прокл теж переїхав звідти і став єпископом у місті Кізик. Пізніше, на прохання пастви з Константинополя, він був зведений у сан архієпископа. Прокл 12 років керував церквою і йому вдалося значно розширити лави православних. За правління царя Феодосія архієпископ домігся, щоб мощі Іоанна Золотоуста, який на той час вже помер, перенесли до Константинополя.

Прокла любили парафіяни, на його проповіді ходили цілими сім’ями. Коли в царстві почався дуже сильний землетрус, то Прокл вивів на вулиці городян, і вони разом молилися про збереження Константинополя. Згідно з легендою, святий під час молитви підніс під небеса підлітка. Хлопчик повернувся і розповів, що бачив Ангелів. Вони молилися і прославляли Бога словами: «Святий Боже, Святий Міцний, Святий Безсмертний, помилуй нас». Коли весь народ почав молитися так, землетрус припинився.

Помер святий Прокл помер у глибокій старості.

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Григорій народився в Ісаврійському Декаполі близько 797 року. Він також був родом із благочестивої сім’ї і з дитинства вивчав Писання, відвідував службу у храмі. Щоб не одружитися, він втік з дому до одного з монастирів, а потім – до обителі, де настоятелем був його дядько Симеон. Там Григорій провів 14 років, а потім, з благословення старця, оселився на схилі стрімкої скелі, де був весь час на самоті.

За правління імператора Феофіла (830 роки), Григорій Декаполит вирушив до Константинополя – боротися з іконоборчою єрессю. Святий проповідував і зміцнював віру та силу православних. Також він був наділений даром чудотворення: виганяв бісів і рятував від хвороб.

Помер преподобний Григорій Декаполит близько 816 року у Константинополі, яке нетлінні мощі перебувають у Румунії.

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Сьогодні ж за новим церковним календарем – Передсвяткування Введення до храму Пресвятої Богородиці. У храмі на богослужінні починають читати молитви, присвячені урочистій події та готуватися до свята Введення у храм Пресвятої Богородиці.

За старим стилем сьогодні день пам’яті святого мученика Феодота Анкірського.

Про що говорять прикмети на 20 листопада

За прикметами дня дивляться, якими будуть погода найближчим часом та врожай:

галки та ворони галдять – до снігу;

річки покрилися льодом – влітку буде багатий урожай пшениці;

півні розспівалися – до тепла;

ворони ховають крила під дзьоб – до холоду;

кури рано йдуть на сідало – буде мороз.

У народі прозвали 20 листопада свято Проклів день, він вважається вдалим для далеких поїздок.

Що не можна робити сьогодні

У церковне свято 20 листопада церква не схвалює сварок, лайки, лихослів’я, лінощі, заздрощі та розпачу. Не слід гніватися, обманювати, відмовляти у допомозі, здійснювати будь-які повсякденні гріхи.

Серед заборон, що сьогодні не можна робити за народними прикметами – поспішати у справах, щоб не наробити помилок, а також не варто займатися якоюсь роботою, у тому числі рукоділлям, щоб не втратити успіх.

Що можна робити 20 листопада

У святого Прокла просять допомоги у сімейних справах, моляться святому про удачу у подорожах, також він охороняє від хвороб та темних сил. Цього дня прийнято миритися та вирішувати старі проблеми.

За народними прикметами 20 листопада потрібно випрати білизну – це захистить будинок від недуг та неприємностей.

Всі покупки, зроблені сьогодні, прослужать довго.

Хто відзначає день ангела 20 листопада