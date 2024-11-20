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Церковный праздник 20 ноября: как не наделать ошибок в делах

Церковный праздник 20 ноября: как не наделать ошибок в делах

Какой церковный праздник отмечает сегодня, 20 ноября, православная церковь по новому и старому стилю, у кого в этот день именины, какие приметы и обычаи связаны с этим днем? Ответы на эти вопросы – в материале «Одесской жизни».

Сегодня, 20 ноября, по новому церковному календарю вспоминают святителя Прокла, архиепископа Константинопольского и преподобного Григория Декаполита. Также сегодня – Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы

Какой сегодня церковный праздник по новому стилю

Православный праздник 20 ноября по новому календарю (3 декабря по старому) – день памяти святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, и преподобного Григория Декаполита.

Прокл жил в V веке. Он был родом из благочестивой семьи, изучал Священное Писание и молитвы, а также был любимым учеником святителя Иоанна Златоуста. Учитель научил Прокла правильно и доходчиво излагать мысли, что позволило ему стать великолепным оратором. Также благодаря Иоанну Златоусту Прокла назначили диаконом, а позже он получил сан пресвитера.

Когда Иоанна Златоуста изгнали из Константинополя, Прокл тоже переехал оттуда, и стал епископом в городе Кизик. Позже, по просьбе паствы из Константинополя, он был возведен в сан архиепископа. Прокл 12 лет руководил церковью и ему удалось значительно расширить ряды православных. Во времена правления царя Феодосия архиепископ добился, чтобы мощи Иоанна Златоуста, который к тому времени уже умер, перенесли в Константинополь.

Прокла любили прихожане, на его проповеди ходили целыми семьями. Когда в царстве началось очень сильное землетрясение, то Прокл вывел на улицы горожан, и они все вместе молились о сохранении Константинополя. Согласно легенде, святой во время молитвы вознес под небеса подростка. Мальчик вернулся и рассказал, что видел Ангелов. Они молились и прославляли Бога словами: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Когда весь народ стал молиться подобным образом, землетрясение прекратилось.

Умер святой Прокл умер в глубокой старости.

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Григорий родился в Декаполе Исаврийском около 797 года. Он также был родом из благочестивой семьи и с детства изучал Священное Писание, посещал службу в храме. Чтобы не жениться, он сбежал из дома в один из монастырей, а после – в обитель, где настоятелем был его дядя Симеон. Там Григорий провел 14 лет, а после, с благословения старца, поселился в расселине на склоне отвесной скалы, где был все время в уединении.

Во времена правления императора Феофила (830 годы), Григорий Декаполит отправился в Константинополь – бороться с иконоборческой ересью. Святой проповедовал и укреплял веру и силу православных. Также он был наделен даром чудотворения: изгонял бесов и избавлял от болезней.

Умер преподобный Григорий Декаполит около 816 года в Константинополе, а его нетленные мощи находятся в Румынии.

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Сегодня же по новому церковному календарю – Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. В храме на богослужении начинают читать молитвы, посвященные торжественному событию и готовиться к празднику Введение во храм Пресвятой Богородицы.

По старому стилю сегодня день памяти святого мученика Феодота Анкирского.

О чем говорят приметы на 20 ноября

По приметам дня смотрят, какими будут погода в ближайшее время и урожай:

  • галки и вороны галдят – к снегу;
  • реки покрылись льдом – летом будет богатый урожай пшеницы;
  • петухи распелись – к теплу;
  • вороны прячут крылья под клюв – к холоду;
  • куры рано идут на насест – будет мороз.

В народе прозвали 20 ноября праздник Проклов день, он считается удачным для дальних поездок.

Что нельзя делать сегодня

  • В церковный праздник 20 ноября церковь не одобряет ссор, ругани, сквернословия, лени, зависти и отчаяния. Не следует гневаться, обманывать, отказывать в помощи, совершать какие-либо повседневные грехи.
  • Среди запретов, что сегодня нельзя делать по народным приметам – торопиться и спешить в делах, чтобы не наделать ошибок, а также не стоит заниматься какой-либо работой, в том числе рукоделием, чтобы не потерять удачу.

Что можно делать 20 ноября

  • У святого Прокла просят помощи в семейных делах, молятся святому об удаче в путешествиях, также он охраняет от болезней и темных сил. В этот день принято мириться и решать старые проблемы.
  • По народным приметам 20 ноября нужно постирать белье – это защитит дом от недугов и неприятностей.
  • Все покупки, сделанные сегодня, прослужат долго.

Кто отмечает день ангела 20 ноября

  • Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Владимир, Арсений, Александр, Алексей, Анна, Татьяна.
  • По старому стилю день ангела у Александра, Алексея, Афанасия, Богдана, Валерия, Василия, Вениамина, Георгия, Григория, Евгения, Елизаветы, Ивана, Илариона, Кирилла, Константина, Михаила, Николая, Никона, Павла, Сергея, Федора, Федота.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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