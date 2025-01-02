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Котячий новий рік, День інтроверта та інші свята та події 2 січня

Котячий новий рік, День інтроверта та інші свята та події 2 січня

2 січня 2025 року в світі та Україні відзначають Котячий новий рік, Всесвітній день інтроверта, День мотивації та натхнення. “Одеське Життя” розповідає про ці свята, а також про важливі історичні події, пов’язані з цією датою.

Котячий новий рік

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2 січня відзначають Котячий новий рік – зворушливе неформальне свято, присвячене нашим пухнастим домашнім улюбленцям. Дата святкування може варіюватися в різних країнах, але суть залишається незмінною – висловити особливу прихильність до котів та потішити своїх чотирилапих друзів. Шанувальники котів відзначають цей день різноманітними заходами та домашніми святкуваннями.

Всесвітній день інтроверта

Цього ж дня святкують Всесвітній день інтроверта – свято, що з’явилося у 2011 році завдяки німецькій психологині та письменниці Фелісіті Майлз. Дата 2 січня обрана невипадково – це час для спокійних роздумів після новорічної метушні. Свято покликане привернути увагу до особливостей інтровертів у світі, де часто переважають екстравертні норми поведінки.

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День мотивації та натхнення

2 січня також відзначають День мотивації та натхнення. Засновником свята став американський мотиваційний спікер Кевін Л. Макарті, який започаткував його після трагічних подій 11 вересня 2001 року. Мета свята – надихнути людей на досягнення цілей, започаткування нових проєктів та особистісний розвиток, а також підтримати інших у складні часи.

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Визначні історичні події 2 січня

  • 1649 – тріумфальний в’їзд гетьмана Богдана Хмельницького до Києва;
  • 1757 – британське завоювання Калькутти в Індії;
  • 1776 – ерцгерцогиня Марія-Терезія заборонила тортури в Австрії;
  • 1788 – Джорджія приєдналася до США як четвертий штат;
  • 1796 – скасування в російській імперії заборони на тілесні покарання дворян;
  • 1839 – Луї Дагер здійснив перше фотографування Місяця;
  • 1936 – Володимир Зворикін та Джордж Мортон представили революційну розробку для телебачення – електронну трубку, що реагує на ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання;
  • 1942 – японські військові сили захопили Манілу;
  • 1944 – перше військове застосування гелікоптерів конструкції Сікорського для супроводу британського конвою;
  • 1959 – запуск радянського космічного апарату “Луна-1”, який збився з курсу;
  • 1963 – перша значна перемога В’єтконгу над військами США та Південного В’єтнаму біля Апбаку;
  • 1967 – успішна операція “Боло” американських винищувачів F-4 проти північнов’єтнамських МіГ-21;
  • 1992 – припинення існування інституту депутатів СРСР;
  • 1999 – руйнівна снігова буря в США з людськими жертвами.

Народилися 2 січня

  • 869 – Йодзей, японський імператор;
  • 1462 – П’єро ді Козімо, видатний італійський художник;
  • 1642 – султан Мехмед IV, правитель Османської імперії;
  • 1647 – Натаніел Бекон, ватажок повстання в колоніальній Америці;
  • 1699 – султан Осман III, очільник Османської держави;
  • 1729 – Йоганн Данієль Тіциус, німецький вчений-природознавець;
  • 1822 – Рудольф Клаузіус, видатний німецький фізик-теоретик;
  • 1870 – Ернст Барлах, німецький митець-універсал;
  • 1896 – Дзиґа Вертов, український кінорежисер-новатор;
  • 1905 – Луїджі Дзампа, італійський кінематографіст;
  • 1906 – Григорій Фінаровський, український композитор;
  • 1915 – Джон Гоуп Франклін, американський історик;
  • 1937 – Віктор Ільченко, радянський естрадний артист;
  • 1967 – Тіа Каррере, американська акторка та модель;
  • 1983 – Кейт Босуорт, американська акторка й модель.
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