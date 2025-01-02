Котячий новий рік, День інтроверта та інші свята та події 2 січня

Котячий новий рік

2 січня відзначають Котячий новий рік – зворушливе неформальне свято, присвячене нашим пухнастим домашнім улюбленцям. Дата святкування може варіюватися в різних країнах, але суть залишається незмінною – висловити особливу прихильність до котів та потішити своїх чотирилапих друзів. Шанувальники котів відзначають цей день різноманітними заходами та домашніми святкуваннями.

Всесвітній день інтроверта

Цього ж дня святкують Всесвітній день інтроверта – свято, що з’явилося у 2011 році завдяки німецькій психологині та письменниці Фелісіті Майлз. Дата 2 січня обрана невипадково – це час для спокійних роздумів після новорічної метушні. Свято покликане привернути увагу до особливостей інтровертів у світі, де часто переважають екстравертні норми поведінки.

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День мотивації та натхнення

2 січня також відзначають День мотивації та натхнення. Засновником свята став американський мотиваційний спікер Кевін Л. Макарті, який започаткував його після трагічних подій 11 вересня 2001 року. Мета свята – надихнути людей на досягнення цілей, започаткування нових проєктів та особистісний розвиток, а також підтримати інших у складні часи.

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Визначні історичні події 2 січня

1649 – тріумфальний в’їзд гетьмана Богдана Хмельницького до Києва;

1757 – британське завоювання Калькутти в Індії;

1776 – ерцгерцогиня Марія-Терезія заборонила тортури в Австрії;

1788 – Джорджія приєдналася до США як четвертий штат;

1796 – скасування в російській імперії заборони на тілесні покарання дворян;

1839 – Луї Дагер здійснив перше фотографування Місяця;

1936 – Володимир Зворикін та Джордж Мортон представили революційну розробку для телебачення – електронну трубку, що реагує на ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання;

1942 – японські військові сили захопили Манілу;

1944 – перше військове застосування гелікоптерів конструкції Сікорського для супроводу британського конвою;

1959 – запуск радянського космічного апарату “Луна-1”, який збився з курсу;

1963 – перша значна перемога В’єтконгу над військами США та Південного В’єтнаму біля Апбаку;

1967 – успішна операція “Боло” американських винищувачів F-4 проти північнов’єтнамських МіГ-21;

1992 – припинення існування інституту депутатів СРСР;

1999 – руйнівна снігова буря в США з людськими жертвами.

Народилися 2 січня