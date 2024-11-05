Церковні свята 5 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 5 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.
5 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими.
Що це за день
Галактіон, римський військовий, попри тиск і переслідування, не зрікся християнства, за що був приречений на смерть. Його стійкість і відданість стали прикладом для багатьох віруючих того часу, демонструючи силу і непохитність духу в боротьбі за правду.
Епістима, який походив із рабського середовища, також став символом незламності віри. Як і Галактіон, він відмовився зректися християнства, попри погрози і муки.
Що не можна робити 5 листопада
- Не можна лаятися і сваритися, особливо з близькими.
- Не слід вживати алкогольні напої.
- Забороняється пізно ввечері відкривати двері в будинок.
Народні прикмети 5 листопада
- дивилися, який сьогодні день: вітер з півночі дме, однак хмар немає — йде похолодання;
- на вербі іній — зима буде довгою і холодною;
- іній на всіх деревах — чекайте на відлигу;
- місяць в тумані — негода не триватиме довго;
- сніжить — до сніжної зими.
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