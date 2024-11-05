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Церковні свята 5 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковні свята 5 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 5 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.

5 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими.

Що це за день

Галактіон, римський військовий, попри тиск і переслідування, не зрікся християнства, за що був приречений на смерть. Його стійкість і відданість стали прикладом для багатьох віруючих того часу, демонструючи силу і непохитність духу в боротьбі за правду.

Епістима, який походив із рабського середовища, також став символом незламності віри. Як і Галактіон, він відмовився зректися християнства, попри погрози і муки.

Що не можна робити 5 листопада

  • Не можна лаятися і сваритися, особливо з близькими.
  • Не слід вживати алкогольні напої.
  • Забороняється пізно ввечері відкривати двері в будинок.

Народні прикмети 5 листопада

  • дивилися, який сьогодні день: вітер з півночі дме, однак хмар немає — йде похолодання;
  • на вербі іній — зима буде довгою і холодною;
  • іній на всіх деревах — чекайте на відлигу;
  • місяць в тумані — негода не триватиме довго;
  • сніжить — до сніжної зими.

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