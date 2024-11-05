Церковні свята 5 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

5 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими.

Що це за день

Галактіон, римський військовий, попри тиск і переслідування, не зрікся християнства, за що був приречений на смерть. Його стійкість і відданість стали прикладом для багатьох віруючих того часу, демонструючи силу і непохитність духу в боротьбі за правду.

Епістима, який походив із рабського середовища, також став символом незламності віри. Як і Галактіон, він відмовився зректися християнства, попри погрози і муки.

Що не можна робити 5 листопада

Не можна лаятися і сваритися, особливо з близькими.

Не слід вживати алкогольні напої.

Забороняється пізно ввечері відкривати двері в будинок.

Народні прикмети 5 листопада

дивилися, який сьогодні день: вітер з півночі дме, однак хмар немає — йде похолодання;

на вербі іній — зима буде довгою і холодною;

іній на всіх деревах — чекайте на відлигу;

місяць в тумані — негода не триватиме довго;

сніжить — до сніжної зими.

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