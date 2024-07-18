Церковне свято 18 липня: як не спричинити лихо

Відмовилися поклонятися ідолам: хто такі мученики Якінт та Еміліан

Святий Якінт жив у II столітті, був молодим придворним імператора Траяна. Якінт був таємним християнином, що призвело до його арешту та мук після того, як він відмовився брати участь у язичницьких обрядах. Під час святкування ідолів Якінт не захотів принести жертву ідолам, за що був ув’язнений та позбавлений їжі. Він помер з голоду, залишаючись вірним своїй вірі до кінця.

Святий Еміліан жив у IV столітті і був римським воїном у Доростоле (сучасна Болгарія). Під час правління імператора Юліана Відступника Еміліан був ревним християнином. У 362 році, коли Юліан відновив переслідування християн, Еміліан відмовився поклонятися язичницьким богам. Він був викритий та заарештований. Його катували і зрештою спалили на багатті.

Святому Еміліану моляться про звільнення від бід та зцілення від різних хвороб.

За старим календарним стилем сьогодні день пам’яті священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

День, коли йде спекотне літо: прикмети 18 липня

У народному календарі сьогодні Омельянов день. Вважається, що у цей день йде спекотне літо.

За прикметами можна визначити, якою буде погода восени та взимку:

яким цей день видався – такою і осінь буде;

павуки плетуть багато павутини – стоятиме суха погода;

спека 18 липня – грудень буде холодним;

на березі пожовтіло листя на верхівці – до ранньої осені, почало жовтіти листя знизу – до пізньої;

мухи кусаються – до дощу;

шишки на ялинці є тільки на верхівці – зима буде пізнішою.

Що не можна робити 18 липня

За народними прикметами сьогодні забороняється братися за віник, щоб не вимести з дому гроші та удачу.

Також не слід брати гроші у борг – це може призвести до фінансових проблем.

Не варто переїдати, тому що це також призведе до фінансових труднощів.

Забороняється виходити на вулицю після заходу сонця – можна викликати лихо.

Це несприятливий день для весілля.

Що можна робити 18 липня

У цей день ввечері йшли в лазню – вважалося, що так можна запастися здоров’ям на цілий рік уперед.

У минулі часи в цей день традиційно служили молебень у полях – благословляли майбутній урожай.

18 липня – іменини сьогодні