Церковный праздник 18 июля: как не навлечь на себя беду

Отказались поклоняться идолам: кто такие мученики Якинт и Эмилиан

Святой Якинт жил во II веке, был молодым придворным императора Траяна. Якинт был тайным христианином, что привело к его аресту и мучениям после того, как он отказался участвовать в языческих обрядах. Во время празднования идолов Якинт не захотел принести жертву идолам, за что был заключен и лишен пищи. Он умер от голода, оставаясь верным своей вере до конца.

Святой Эмилиан жил в IV веке и был римским воином в Доростоле (современная Болгария). Во время правления императора Юлиана Отступника Эмилиан был ревностным христианином. В 362 году, когда Юлиан возобновил преследование христиан, Эмилиан отказался поклоняться языческим богам. Он был разоблачен и арестован. Его пытали и в конце концов сожгли на костре.

Святому Емилиану молятся об избавлении от бед и исцелении от различных болезней.

По старому календарному стилю сегодня день памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

День, когда уходит жаркое лето: приметы 18 июля

В народном календаре сегодня Омельянов день. Считается, что в этот день уходит жаркое лето.

По приметам можно определить, какой будет погода осенью и зимой:

каким этот день выдался – такой и осень будет;

пауки плетут много паутины – будет стоять сухая погода;

жара 18 июля – декабрь будет холодным;

на березе пожелтели листья на верхушке – к ранней осени, начали желтеть листья снизу – к поздней;

мухи кусаются – к дождю;

шишки на елке есть только на верхушке – зима будет поздней.

Что нельзя делать 18 июля

По народным приметам сегодня запрещается браться за веник, чтобы не вымести из дома деньги и удачу.

Также не следует брать деньги в долг – это может привести к финансовым проблемам.

Не стоит переедать, потому что это также приведет к финансовым затруднениям.

Запрещается выходить на улицу после заката – можно навлечь на себя беду.

Это неблагоприятный день для свадьбы.

Что можно делать 18 июля

В старину в этот день шли в баню – считалось, что так можно запастись здоровьем на целый год вперед.

В старину в этот день традиционно служили молебен в полях – благословляли будущий урожай.

18 июля – именины сегодня