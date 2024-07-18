Церковный праздник 18 июля: как не навлечь на себя беду

Сегодня, 18 июля, в православном календаре (по новому стилю) день памяти святых мучеников Якинта и Эмилиана. В народе это Омельянов день. Каковы традиции и приметы дня?
Отказались поклоняться идолам: кто такие мученики Якинт и Эмилиан
Святой Якинт жил во II веке, был молодым придворным императора Траяна. Якинт был тайным христианином, что привело к его аресту и мучениям после того, как он отказался участвовать в языческих обрядах. Во время празднования идолов Якинт не захотел принести жертву идолам, за что был заключен и лишен пищи. Он умер от голода, оставаясь верным своей вере до конца.
Святой Эмилиан жил в IV веке и был римским воином в Доростоле (современная Болгария). Во время правления императора Юлиана Отступника Эмилиан был ревностным христианином. В 362 году, когда Юлиан возобновил преследование христиан, Эмилиан отказался поклоняться языческим богам. Он был разоблачен и арестован. Его пытали и в конце концов сожгли на костре.
Святому Емилиану молятся об избавлении от бед и исцелении от различных болезней.
По старому календарному стилю сегодня день памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
День, когда уходит жаркое лето: приметы 18 июля
В народном календаре сегодня Омельянов день. Считается, что в этот день уходит жаркое лето.
По приметам можно определить, какой будет погода осенью и зимой:
- каким этот день выдался – такой и осень будет;
- пауки плетут много паутины – будет стоять сухая погода;
- жара 18 июля – декабрь будет холодным;
- на березе пожелтели листья на верхушке – к ранней осени, начали желтеть листья снизу – к поздней;
- мухи кусаются – к дождю;
- шишки на елке есть только на верхушке – зима будет поздней.
Что нельзя делать 18 июля
- По народным приметам сегодня запрещается браться за веник, чтобы не вымести из дома деньги и удачу.
- Также не следует брать деньги в долг – это может привести к финансовым проблемам.
- Не стоит переедать, потому что это также приведет к финансовым затруднениям.
- Запрещается выходить на улицу после заката – можно навлечь на себя беду.
- Это неблагоприятный день для свадьбы.
Что можно делать 18 июля
- В старину в этот день шли в баню – считалось, что так можно запастись здоровьем на целый год вперед.
- В старину в этот день традиционно служили молебен в полях – благословляли будущий урожай.
18 июля – именины сегодня
- Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Афанасий, Емельян, Иван, Степан.
- По старому стилю именины празднуют Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.