Не можна лаятися, сваритися та вирушати у далеку дорогу: що відзначає церква 22 червня

Не можна лаятися, сваритися та вирушати у далеку дорогу: що відзначає церква 22 червня

Церковне свято сьогодні, 22 червня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

22 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

22 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

Хто такий святий священномученик Євсевій, єпископ Самосатський

Він жив у IV столітті та відзначався своєю непохитною вірою та відданістю християнству. Він був єпископом у місті Самосата, де активно підтримував віруючих під час гонінь на християн. Євсевій був відомий своєю мудрістю та духовною силою, завдяки яким зміг навернути багатьох людей до християнської віри. За свою непохитну позицію та протистояння єретикам, його було засуджено до страти. Євсевій прийняв мученицьку смерть, залишивши по собі приклад великої мужності та відданості Богові.

Народні прикмети 22 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: спекотний день — до сильних зимових морозів;
  • над берегом річки стелиться туман — чекайте на негоду;
  • дощить цього дня — добре вродить зерно;
  • на небі з’явилася веселка — чекайте на те, що піде дощ.

Що не можна робити 22 червня

Сьогодні не можна робити таке:

  • Заборонено лаятися і сваритися, тому що конфлікт буде затяжним.
  • Не можна ходити до лазні — наші предки вірили, що нечисть може нашкодити.
  • Не варто вирушати у далеку дорогу — подорож вдалою не буде.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk