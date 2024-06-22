Не можна лаятися, сваритися та вирушати у далеку дорогу: що відзначає церква 22 червня

22 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

22 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

Хто такий святий священномученик Євсевій, єпископ Самосатський

Він жив у IV столітті та відзначався своєю непохитною вірою та відданістю християнству. Він був єпископом у місті Самосата, де активно підтримував віруючих під час гонінь на християн. Євсевій був відомий своєю мудрістю та духовною силою, завдяки яким зміг навернути багатьох людей до християнської віри. За свою непохитну позицію та протистояння єретикам, його було засуджено до страти. Євсевій прийняв мученицьку смерть, залишивши по собі приклад великої мужності та відданості Богові.

Народні прикмети 22 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: спекотний день — до сильних зимових морозів;

над берегом річки стелиться туман — чекайте на негоду;

дощить цього дня — добре вродить зерно;

на небі з’явилася веселка — чекайте на те, що піде дощ.

Що не можна робити 22 червня

Сьогодні не можна робити таке:

Заборонено лаятися і сваритися, тому що конфлікт буде затяжним.

Не можна ходити до лазні — наші предки вірили, що нечисть може нашкодити.

Не варто вирушати у далеку дорогу — подорож вдалою не буде.

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