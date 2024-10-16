На Одещину насуваються сильні заморозки: про що мають подбати водії

Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно» з посиланням на інформацію українського Гідрометцентру, сьогодні, 16 жовтня, у західних областях, 17-18 жовтня у північних областях, а 19 жовтня та на півдні країни очікується погіршення погодних умов: синоптики прогнозують сильні заморозки від 0 -5°С.

«Наполегливо просимо водіїв подбати про безпеку на дорогах і змінити літню гуму на зимову. Зимова гума має спеціальні протектори, які забезпечують найкраще зчеплення з дорожнім покриттям», – закликають до одеської мерії.

Також водії повинні пам’ятати про необхідність неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, і під час руху по проїжджій частині дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу.

Нагадаємо, з 15 жовтня синоптики прогнозували зниження. середньодобової температури повітря в Одесі та області. Як повідомлялося, найближчими днями в регіоні очікуються нічні заморозки, а вдень буде вітряно і прохолодно.