Що відзначає церква 4 жовтня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

4 жовтня православні вшановують пам’ять святого священномученика Єротея, єпископа Афінського.

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Що це за день

Він був одним із мудрих ареопагітських радників, який навернувся до християнства завдяки проповідям апостола Павла. Прийнявши християнську віру, Єротей став першим єпископом Афін, де активно поширював вчення Христа серед своїх співвітчизників. Його діяльність стала ключовою в розбудові ранньої християнської громади в цьому регіоні.

Особливо значущою подією в житті святого Єротея стало його перебування в Єрусалимі на похороні Пресвятої Богородиці. Це свідчить про його близькість до перших послідовників Христа і підтверджує його важливу духовну роль у становленні Церкви. Його постать шанована за непохитну віру та відданість служінню, що надихає віруючих донині.

Що не можна робити 4 жовтня

Не слід думати про погане, говорити в негативному ключі.

Не можна йти до лісу — заблукаєте.

Забороняється пускати до оселі незнайомих людей.

Народні прикмети 4 жовтня

дивилися, який сьогодні день: похмура погода — такою вона буде цілий місяць;

сильний вітер — до суворої зими;

надвечір потеплішало — взимку випаде багато снігу;

у берези листя пожовкло лише вгорі — до теплої і ранньої весни.

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