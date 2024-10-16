Церковне свято 16 жовтня: як сьогодні не потрапити в халепу

Пронизав списом розп’ятого Ісуса: ким був Лонгін Сотник

Лонгін жив у I столітті. Він був одним із римських сторожів, які вартували хрест із розіп’ятим Христом. Їх називали центуріони. Саме він пронизав списом Ісуса, коли той був уже померлим. За переказами, Лонгін мав катаракту, але в момент, коли він ударив Ісуса списом, кров бризнула на обличчя вартового, і він зцілився. Після цього сотник Лонгін покаявся і прийняв християнську віру.

Пізніше Лонгін охороняв Труну Господню і бачив, як Христос воскрес. Коли сотника хотіли підкупити, щоб він дав неправдиві свідчення – нібито тіло Ісуса викрали його учні – той відмовився. Разом з іншими він вирушив до Каппадокії, де проповідував вчення про Ісуса Христа. Але коли повернувся додому, то про це дізналися старійшини міста, і переконали Понтія Пілата, що сотника треба вбити. По Лонгіна послали стражників, але сотник сам їх зустрів, посадив за стіл і нагодував. Воїни гадки не мали, у кого вони в гостях. Коли під час розмови з’ясувалась мета їхнього візиту, Лонгін та його сподвижники зізналися, хто вони і попросили стражників виконати обов’язок. Ті запропонували сотнику бігти – він відмовився і разом з іншими його стратили. Голови мучеників воїни викинули на звалищі за містом. Через деякий час до Єрусалиму прийшла сліпа жінка, якій було видіння: їй з’явився Лонгін і попросив поховати його голову. Жінка знайшла голову мученика, і в той момент, коли торкнулася її, то прозріла.

Мощі Лонгіна Сотника перебувають у Римі, у церкві Святого Августина. У Ватикані, у соборі Святого Петра зберігається наконечник списа сотника.

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Також у цей день церква згадує преподобного Лонгіна, воротаря Печерського, який мешкав у XIII-XIV століттях. Він проходив послух у Києво-Печерській обителі, і за покірну працьовитість і молитовну старанність отримав від Бога дар передбачення.

Лонгін запам’ятався тим, що добрих людей, котрі відвідували Лавру, він підбадьорював, а злих, навпаки, викривав і приводив до покаяння.

За старим стилем сьогодні день пам’яті святого Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, а також Рустика пресвітера і Єлевферія диякона.

Прикмети на 17 жовтня: що віщує перші морози

Прикмети цього дня кажуть, якою буде погода та коли вдарять перші морози.

ворони ходять по землі – бути теплим;

день видався теплим – морози будуть аж у листопаді;

горобці зграями літають з місця на місце – погода буде негожею;

шипшина знову зацвіла – осінь буде теплою і довгою;

галки влаштували пташиний базар – до теплої погоди.

У народному календарі 16 жовтня – свято Лонгін Сотник, Лонгін. Вважається, що в цей день сонячне світло має цілющу силу.

Що сьогодні не можна робити

Не слід планувати важливі зустрічі – вони завершаться не так, як ви цього хотіли б.

Також забороняється брати в руки чужі речі – принесете в хату біду.

Вважається, що цього дня не варто починати справи, для яких потрібно напружувати зір – його можна втратити.

Що можна робити сьогодні

У святого Лонгіна просять вилікувати хвороби очей і повернути зір. У народі мученик також вважається охоронцем воріт між світлом і темрявою, тому йому моляться із проханням захистити будинок від зла, нечисті та несправедливості.

Також потрібно винести сміття з дому, щоб туди не потрапила нечиста сила.

Ввечері звали сусідів та друзів на святкову вечерю, яку обов’язково розпочинали з молитви.

Потрібно постаратися більше часу провести на повітрі та погрітися під сонячним промінням – вважається, що вони можуть зцілити від недуг.

Також потрібно винести на сонці зимові речі.

16 жовтня: іменини сьогодні

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Євген, Олексій, Георгій, Леонтій, Терентій, Іван, Кузьма.

За старим стилем іменини святкують Денис, Іван, Павло, Петро.

Талісманом людини, народженої 16 жовтня, є гірський кришталь. Здавна вірили, що цей мінерал здатний заспокоїти, запобігти сварці. Також була думка, що гірський кришталь має оздоровчий вплив на організм.