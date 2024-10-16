Церковный праздник 16 октября: как сегодня не попасть в беду

Пронзил копьем распятого Иисуса: кем был Лонгин Сотник

Лонгин жил в I веке. Он был одним из римских стражей, которые сторожили крест с распятым Христом. Их называли центурионы. Именно он пронзил копьем распятого Иисуса, когда тот был уже умершим. По преданию, у Лонгина была катаракта, но в момент, когда он ударил Иисуса копьем, кровь брызнула на лицо стража, и он исцелился. После этого сотник Лонгин раскаялся и принял христианскую веру.

Позже Лонгин охранял Гроб Господень и видел, как Христос воскрес. Когда сотника хотели подкупить, чтобы он дал ложные показания – якобы тело Иисуса выкрали его ученики – тот отказался. Вместе с другими он отправился в Каппадокию, где проповедовал учение об Иисусе Христе. Но когда вернулся домой, то об этом узнали старейшины города, и убедили Понтия Пилата, что сотника нужно убить. За Лонгином послали стражников, но сотник сам их встретил, усадил за стол и накормил. Воины понятия не имели, у кого они в гостях. Когда в ходе разговора выяснилась цель их визита, Лонгин и его сподвижники признались, кто они и попросили стражников исполнить долг. Те предложили сотнику бежать – он отказался и вместе с другими его казнили. Головы мучеников воины выбросили на свалке за городом. Спустя время в Иерусалим пришла слепая женщина, которой было видение: ей явился Лонгин и попросил похоронить его голову. Женщина нашла голову мученика, и в тот момент, когда коснулась ее, то прозрела.

Мощи Лонгина Сотника находятся в Риме, в церкви Святого Августина. В Ватикане, в соборе Святого Петра хранится наконечник копья сотника.

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Также в этот день церковь вспоминает преподобного Лонгина, вратаря Печерского, который жил в XIII-XIV веках. Он проходил послушание в Киево-Печерской обители, и за смиренное трудолюбие и молитвенное усердие получил от Бога дар предвидения.

Лонгин запомнился тем, что добрых людей, которые посещали Лавру, он ободрял, а злых, напротив – разоблачал и приводил к покаянию.

По старому стилю сегодня день памяти святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, а также Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.

Приметы на 17 октября: что предвещает первые морозы

Приметы этого дня говорят, какой будет погода и когда ударят первые морозы:

вороны ходят по земле – быть теплу;

день выдался теплым – морозы будут аж в ноябре;

воробьи стаями летают с места на место – быть ненастью;

шиповник снова зацвел – осень будет теплой и долгой;

галки устроили птичий базар – к теплой погоде.

В народном календаре 16 октября – праздник Лонгин Сотник, Лонгин. Считается, что в этот день солнечный свет обладает целебной силой.

Что сегодня нельзя делать

Не следует планировать важные встречи – они завершатся не так, как вы бы этого хотели.

Также запрещается брать в руки чужие вещи – принесете в дом беду.

Считается, что в этот день не стоит начинать дела, для которых нужно напрягать зрение – можно его потерять.

Что можно делать сегодня

У святого Лонгина просят излечить болезни глаз и вернуть зрение. В народе мученик также считается охранником врат между светом и тьмой, поэтому ему молятся с просьбой защитить дом от зла, нечисти и несправедливости.

Также нужно вынести мусор из дома, чтобы туда не попала нечистая сила.

Вечером звали соседей и друзей на праздничный ужин, который обязательно начинали с молитвы.

Нужно постараться больше времени провести на воздухе и погреться под солнечными лучами – считается, что они могут исцелить от недугов.

Также нужно вынести на солнце зимние вещи.

16 октября: именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Евгений, Алексей, Георгий, Леонтий, Терентий, Иван, Кузьма.

По старому стилю именины празднуют Денис, Иван, Павел, Петр.

Талисманом человека, рожденного 16 октября, является горный хрусталь. Издавна верили, что этот минерал способен успокоить, предупредить ссору. Также было мнение, что горный хрусталь оказывает оздоровительное влияние на организм.