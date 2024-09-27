Що відзначає церква 27 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

27 вересня у православних вірян День пам’яті святих мучеників Калістрата та його соратників.

Що це за день

Святий Калістрат походив із Карфагена і був вихований у християнській вірі своїм батьком, який сам був християнином. Його дід Неоскор став свідком страждань Христа, і ця родинна духовна спадщина глибоко вкоренилася у Калістраті. Ставши воїном, він залишався відданим своїй вірі, навіть коли за це йому загрожували покарання. Його благочестя не залишилося непоміченим, і один з товаришів по службі доніс на нього за молитви, звернені до Христа.

Калістрата намагалися змусити відректися від віри та принести жертви язичницьким богам, але він відмовився, навіть під загрозою тортур. Чудо, що сталося під час його спроби втоплення, вразило свідків — 49 воїнів прийняли християнство, бачачи незламність Калістрата і його чудесне спасіння. Разом із новонаверненими, святий Калістрат залишився вірним своїм переконанням, незважаючи на жорстокі тортури. Усі вони зрештою були страчені, залишивши після себе приклад безмежної віри та самопожертви.

Що не можна робити 27 вересня

Не можна ходити до лісу — існує великий ризик загубитися.

Не слід влаштовувати скандали — вони затягнуться надовго.

Забороняється брати і давати гроші в борг.

Народні прикмети 27 вересня

дивилися, який сьогодні день: вже полетіли перелітні птахи — чекайте на морозну погоду;

вранці заморозок — зима прийде рано;

дме західний вітер — через кілька днів вже зіпсується погода;

різко похолодало — весна буде ранньою.

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