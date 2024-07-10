Церковне свято 10 липня: як не залишитись без довіри близьких

Антоній Печерський – засновник Києво-Печерської лаври

Антоній Печерський (у світі Антипій) з’явився на світ близько 983 року у місті Любеч на Чернігівщині. В юності він вирішив присвятити життя Богу і вирушив на Афон, де провів кілька років і прийняв в одному з монастирів чернечий постриг з ім’ям Антоній. Згодом ігумен монастиря, якому було явище, відправив Антонія додому, щоб той поширював християнську віру на рідній землі.

Повернувшись до Києва близько 1013 року, Антоній почав жити як пустельник у печерах біля села Берестове, розташованого неподалік Києва. Його святість та духовні здібності залучили до нього багатьох учнів, що стало основою створення монастирської громади.

Але коли після смерті князя Володимира Великого розпочалася боротьба за владу, Антоній знову пішов на Афон, а повернувся, коли на престолі став Ярослав Мудрий, а митрополитом – місцевий чернець Іларіон. Антоній знову оселився в печері, ходив у грубій “власниці”, їв лише рослинну їжу. Він також був відомий своїм даром прозорливості та чудотворення. Багато хто приходив до нього за порадою та зціленням.

Незабаром слава про ченця дійшла до Києва та інших міст, і до Антонія почали приходити за благословенням та порадою, і поступово довкола нього почали збиратися послідовники.

Першими учнями Антонія були Нікон та Феодосій, а коли їх стало 12, вони викопали велику печеру з келіями та церквою і стали там жити. Це був початок Києво-Печерської Лаври. Антоній залишив з ченцями ігумена, а сам пішов у нову печеру і став жити як самітник. Але й там до нього почали підселятися послідовники – так з’явилися Ближні та Далекі печери.

Останні роки Антоній провів у Печерському монастирі, де розпочав будівництво собору Успіння Пресвятої Богородиці. Помер святий у 1073 році у 90 років. Він залишив по собі величезну духовну спадщину. Його мощі були поховані у печерах, які пізніше стали відомі як Ближні печери.

Церковне свято сьогодні за старим стилем

10 липня за старим календарним стилем сьогодні день пам’яті преподобного Самсона. Також за старим стилем до 11 липня триває Петров пост 2024 року.

У кого іменини 10 липня

Іменини сьогодні відзначають Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Михайло, Панкрат, Федір.

За старим стилем іменини у Володимира, Георгія, Єгора, Івана, Самсона, Юрія.

Талісманом людини, народженої 10 липня, є хризоліт – напівдорогоцінний камінь світло-зеленого відтінку. Здавна вірили, що хризоліт допомагає убезпечити свого власника від ворогів.

10 липня: прикмети та заборони

У народному календарі 10 липня свято Антоній Громоносець. Наші пращури помітили, що у цей день спостерігається гроза.

За прикметами дня судять про погоду:

роси немає з ранку – чекай увечері дощу;

сильний грім чутиме в цей день – буде сильна злива, а якщо грім глухий – затяжний та тихий дощ;

на верхівці берези пожовтіло листя – до ранньої осені.

Що можна робити сьогодні

До преподобного Антонія звертаються з молитвами про мир, просять у святого зцілення від недуг, втіхи в смутку. Перед молитвою потрібно вмитися – вважається, що вода в цей день має особливу силу.

Вважається, що на Антонія потрібно обов’язково викупатися та одягнути чистий одяг – це захистить від недуг на цілий рік. Також день сприятливий для риболовлі.

Цього дня збирали ряску з водойм, адже вірили, що вона має цілющу силу, допомагає за безсоння. А рибалки перед тим, як іти ловити рибу, обов’язково займалися ремонтом сітки.

Що не можна робити сьогодні

У цей день наші пращури вірили, що не можна кидати у воду сміття, лаятися біля водойм і проливати воду. Все це могло залишити людину без довіри близьких.

Також не варто допивати з чужої чашки – може призвести до погіршення здоров’я.

Не можна прати, робити прибирання та стригтися.

Забороняється носити брудний одяг – це до хвороб.

Не варто розповідати про свої плани – нічого не вийде.

День Антонія в народі називали «караючим святом» – вважається, що тих, хто порушує заборони, святий карає вогнем.