Церковный праздник 10 июля: как не остаться без доверия близких

Антоний Печерский – основатель Киево-Печерской лавры

Антоний Печерский (в миру Антипий) появился на свет около 983 года в городе Любеч на Черниговщине. В юности он решил посвятить жизнь Богу и отправился на Афон, где провел несколько лет и принял в одном из монастырей монашеский постриг с именем Антоний. Позже игумен монастыря, которому было явление, отправил Антония домой, чтобы тот распространял христианскую веру на родной земле.

Вернувшись в Киев около 1013 года, Антоний начал жить как отшельник в пещерах возле села Берестово, расположенного неподалеку от Киева. Его святость и духовные способности привлекли к нему многих учеников, что стало основой создания монастырской общины.

Но когда после смерти князя Владимира Великого началась борьба за власть, Антоний снова ушел на Афон, а вернулся, когда на престоле стал Ярослав Мудрый, а митрополитом – местный монах Иларион. Антоний снова поселился в пещере, ходил в грубой «власянице», ел лишь растительную пищу. Он также был известен своим даром прозорливости и чудотворения. Многие приходили к нему за советом и исцелением.

В скором времени слава о монахе дошла до Киева и других городов, и к Антонию стали приходить за благословением и советом, и постепенно вокруг него начали собираться последователи.

Первыми учениками Антония были Никон и Феодосий, а когда их стало 12, они выкопали большую пещеру с келиями и церковью и стали там жить. Это было начало Киево-Печерской Лавры. Антоний оставил с монахами игумена, а сам ушел в новую пещеру и стал жить как затворник. Но и там к нему стали подселяться последователи – так появились Ближние и Дальние пещеры.

Последние годы Антоний провел в Печерском монастыре, где начал строительство собора Успения Пресвятой Богородицы. Умер святой в 1073 году в 90 лет. Он оставил после себя огромное духовное наследие. Его мощи были захоронены в пещерах, которые позже стали известны как Ближние пещеры.

Церковный праздник сегодня по старому стилю

10 июля по старому календарному стилю сегодня день памяти преподобного Самсона. Также по старому стилю до 11 июля продолжается Петров пост 2024.

У кого именины 10 июля

Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат, Федор.

По старому стилю именины у Владимира, Георгия, Егора, Ивана, Самсона, Юрия.

Талисманом человека, рожденного 10 июля, является хризолит – полудрагоценный камень светло-зеленого оттенка. Издавна верили, что хризолит помогает оградить своего владельца от врагов.

10 июля: приметы и запреты

В народном календаре 10 июля – праздник Антоний Громоносец. Замечено, что в этот день часто бывают грозы.

По приметам дня судят о погоде:

росы нет с утра – жди вечером дождя;

сильный гром слышен в этот день – будет ильный ливень, а если гром глухой – затяжной и тихий дождь;

на верхушке березы пожелтела листва – к ранней осени.

Что можно делать сегодня

К преподобному Антонию обращаются с молитвами о мире, просят у святого исцеления от недугов, утешения в печали. Перед молитвой полагается умыться – считается, что вода в этот день имеет особую силу.

Считается, что на Антония нужно обязательно выкупаться и надеть чистую одежду – это защитит от недугов на целый год. Также день благоприятен для рыбалки.

В этот день собирали ряску из водоемов, ведь верили, что она имеет целебную силу, помогает за бессонницу. А рыбаки перед тем, как идти ловить рыбу обязательно занимались ремонтом сетки.

Что нельзя делать сегодня

В этот день наши предки верили, что нельзя бросать в воду мусор, ругаться возле водоемов и проливать воду. Все это могло оставить человека без доверия близких.

Также не стоит допивать из чужой чашки – может привести к ухудшению здоровья.

Нельзя стирать, делать уборку и стричься.

Запрещается носить грязную одежду – это к болезням.

Не стоит рассказывать о своих планах – ничего не получится.

День Антония в народе называли «карающий праздник» – считается, что тех, кто нарушает запреты, святой наказывает огнем.