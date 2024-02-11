Цей день: День шлюбу, День номера 112 та інші свята, які відзначають 11 лютого

Всесвітній день шлюбу

Це свято було започатковано в 1983 році в США як день відновлення і підтвердження шлюбних обітниць. Згодом воно поширилося на багато країн світу, включаючи Україну. У цей день подружжя вітають одне одного, дарують подарунки, відвідують храми, а також беруть участь у спеціальних заходах, присвячених сімейним цінностям.

Міжнародний день жінок та дівчаток у науці

Це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН в 2015 році з метою підтримки і заохочення жінок та дівчаток, які займаються науковою діяльністю або навчаються у наукових галузях. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на популяризацію науки серед жіночої аудиторії, а також на визнання досягнень жінок-вчених у різних сферах.

Європейський день номера екстреного виклику 112

Це свято було встановлено в 2009 році Європейською Комісією з метою підвищення обізнаності громадян про наявність єдиного номера екстреного виклику 112 у всіх країнах Європейського Союзу. У цей день проводяться різні заходи, спрямовані на інформування громадськості про переваги та можливості використання номера 112, а також на підготовку людей до екстрених ситуацій.

День працівників органів РАГСу (РАЦСу)

В 2022 році Кабінет міністрів України погодив указ Президента про офіційне встановлення Дня працівників органів РАГСу (РАЦСу) на 11 лютого. В цей день теперь вшановують людей які виконують важливу роботу: допомагають змінити громадянство, прізвище чи ім’я, оформлюють всиновлення, народження, смерть, здійснюють пошуки в архівах та, звісно ж, проводять церемонію одруження.

Всесвітній день хворого

Кожного року 11 лютого організовується міжнародний соціальний захід – Всесвітній день хворого. Подію заснували у 1992 році, ініціатором виступив Папа Іван Павло II. День події обрано відповідно до легенди, яка розповідає, що саме 11 лютого багато століть тому в місті Лурд з’явилася Богоматір. Свята Діва прийшла задля того, аби зцілити хворих людей.

Всесвітній день хворого має за мету привернення уваги соціуму, медиків та політиків до проблем хворих людей, залучення до надання якісної допомоги. До 11 лютого влаштовують всілякі заходи та акції на тему здорового способу життя, лікування і профілактики різних захворювань.

Неділя аутизму

Неділя аутизму (Autism Sunday), також відома як Міжнародний день молитви за людей з розладами аутистичного спектру, є важливою подією, яка привертає увагу до проблем і потреб людей з аутизмом. Цей день відзначається щорічно у другу неділю лютого і здобув міжнародне визнання.

Цей день слугує платформою для людей по всьому світу, щоб об’єднатися в молитві та підтримці тих, хто страждає на аутизм. Церкви різних конфесій беруть участь у цій події, визнаючи мільйони людей, які живуть з аутизмом. Світові лідери, включаючи Папу Римського Бенедикта XVI і колишнього прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, підтримали Неділю аутизму, підкресливши її міжнародне значення.

Крім цих свят, 11 лютого також відзначають День незалежності Ватикану.

Імениники 11 лютого

11 лютого також є днем іменинників:

За новим церковним календарем, у цей день вітають: Всеволодів і Дмитрів.

За старим календарем, у цей день вітають Дмитрів, Іванів, Костянтинів, Романів.

Відомі люди, які народилися 11 лютого

Також у цей день народилися багато відомих людей:

французький письменник Бернар ле Бов’є де Фонтенель;

американський винахідник Томас Едісон;

німецький філософ Ганс-Георг Гадамер;

американський кінорежисер Джозеф Манкевич;

італійський кінорежисер Джузеппе Де Сантіс;

український козацький літописець Самійло Велично;

український генетик Сергій Гершензон;

американський комедійний кіноактор («Голий пістолет») Леслі Нельсон;

американська співачка Шеріл Кроу, американська акторка Дженіфер Еністон.

Історичні події 11 лютого

11 лютого сталося багато важливих та цікавих історичних подій: