Цей день: День шлюбу, День номера 112 та інші свята, які відзначають 11 лютого

11 лютого – день, коли у світі відзначають багато цікавих і важливих свят. Це і День шлюбу, і день телефонного номера 112 і ще багато свят і пам’ятних дат.
Всесвітній день шлюбу
Це свято було започатковано в 1983 році в США як день відновлення і підтвердження шлюбних обітниць. Згодом воно поширилося на багато країн світу, включаючи Україну. У цей день подружжя вітають одне одного, дарують подарунки, відвідують храми, а також беруть участь у спеціальних заходах, присвячених сімейним цінностям.
Міжнародний день жінок та дівчаток у науці
Це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН в 2015 році з метою підтримки і заохочення жінок та дівчаток, які займаються науковою діяльністю або навчаються у наукових галузях. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на популяризацію науки серед жіночої аудиторії, а також на визнання досягнень жінок-вчених у різних сферах.
Європейський день номера екстреного виклику 112
Це свято було встановлено в 2009 році Європейською Комісією з метою підвищення обізнаності громадян про наявність єдиного номера екстреного виклику 112 у всіх країнах Європейського Союзу. У цей день проводяться різні заходи, спрямовані на інформування громадськості про переваги та можливості використання номера 112, а також на підготовку людей до екстрених ситуацій.
День працівників органів РАГСу (РАЦСу)
В 2022 році Кабінет міністрів України погодив указ Президента про офіційне встановлення Дня працівників органів РАГСу (РАЦСу) на 11 лютого. В цей день теперь вшановують людей які виконують важливу роботу: допомагають змінити громадянство, прізвище чи ім’я, оформлюють всиновлення, народження, смерть, здійснюють пошуки в архівах та, звісно ж, проводять церемонію одруження.
Всесвітній день хворого
Кожного року 11 лютого організовується міжнародний соціальний захід – Всесвітній день хворого. Подію заснували у 1992 році, ініціатором виступив Папа Іван Павло II. День події обрано відповідно до легенди, яка розповідає, що саме 11 лютого багато століть тому в місті Лурд з’явилася Богоматір. Свята Діва прийшла задля того, аби зцілити хворих людей.
Всесвітній день хворого має за мету привернення уваги соціуму, медиків та політиків до проблем хворих людей, залучення до надання якісної допомоги. До 11 лютого влаштовують всілякі заходи та акції на тему здорового способу життя, лікування і профілактики різних захворювань.
Неділя аутизму
Неділя аутизму (Autism Sunday), також відома як Міжнародний день молитви за людей з розладами аутистичного спектру, є важливою подією, яка привертає увагу до проблем і потреб людей з аутизмом. Цей день відзначається щорічно у другу неділю лютого і здобув міжнародне визнання.
Цей день слугує платформою для людей по всьому світу, щоб об’єднатися в молитві та підтримці тих, хто страждає на аутизм. Церкви різних конфесій беруть участь у цій події, визнаючи мільйони людей, які живуть з аутизмом. Світові лідери, включаючи Папу Римського Бенедикта XVI і колишнього прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, підтримали Неділю аутизму, підкресливши її міжнародне значення.
Крім цих свят, 11 лютого також відзначають День незалежності Ватикану.
Імениники 11 лютого
11 лютого також є днем іменинників:
- За новим церковним календарем, у цей день вітають: Всеволодів і Дмитрів.
- За старим календарем, у цей день вітають Дмитрів, Іванів, Костянтинів, Романів.
Відомі люди, які народилися 11 лютого
Також у цей день народилися багато відомих людей:
- французький письменник Бернар ле Бов’є де Фонтенель;
- американський винахідник Томас Едісон;
- німецький філософ Ганс-Георг Гадамер;
- американський кінорежисер Джозеф Манкевич;
- італійський кінорежисер Джузеппе Де Сантіс;
- український козацький літописець Самійло Велично;
- український генетик Сергій Гершензон;
- американський комедійний кіноактор («Голий пістолет») Леслі Нельсон;
- американська співачка Шеріл Кроу, американська акторка Дженіфер Еністон.
Історичні події 11 лютого
11 лютого сталося багато важливих та цікавих історичних подій:
- 660 рік до н. е. — згідно з легендою, вождь японських племен Дзімму засновує державу Японія і покладає початок імператорському роду країни;
- 1809 рік — Роберт Фултон отримує патент на пароплав;
- 1826 рік — засновують Університетський коледж Лондона (спочатку як Лондонський університет);
- 1865 рік — Чарльз Лютвідж Доджсон вигадує собі псевдонім “Льюїс Керрол”;
- 1878 рік — публікують перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія);
- 1889 рік — ухвалюють конституцію Японії, згідно з якою створюють двопалатний парламент, але верховна влада залишається за імператором;
- 1894 рік — загальні збори у Львові започатковують народження першого українського молодіжного спортивного товариства “Сокіл”;
- 1922 рік — у Торонто (Канада) оголошують про відкриття інсуліну;
- 1929 рік — між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI підписуються Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан стає суверенною державою, що діє на основі теократії;
- 1949 рік — менору затверджують як герб Ізраїлю;
- 1953 рік — прем’єра мультфільму Волта Діснея “Пітер Пен”;
- 1963 рік — Києві розпочинається конференція з питань культури української мови;
- 1963 рік — “The Beatles” записують свій перший альбом “Please Please Me”;
- 1979 рік — в Ірані перемагає ісламська революція;
- 1989 рік — відбувається установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка;
- 1990 рік — Нельсон Мандела виходить з тюрми після 27-річного ув’язнення;
- 1992 рік — Республіка Ботсвана визнає незалежність України;
- 2004 рік — Бен Хаммерслі у статті для The Guardian винаходить слово “подкастинг”;
- 2011 рік — президент Єгипту від 1981 року Хосні Мубарак йде у відставку внаслідок революції.