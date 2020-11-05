Новости Одессы и Одесской области

В Одессе хотят открыть мастерскую для «особенных» людей (фото)

В Одессе хотят открыть мастерскую для «особенных» людей (фото)

В Одессе в скором времени появится керамическая мастерская, в которой под сопровождением будут работать люди с аутизмом.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Деньги на открытие инклюзивной керамической мастерской жертвовали неравнодушные одесситы на социальной платформе «Мой город». Всего удалось собрать 108 252 грн. На эти средства закупят мебель, оборудование и расходные материалы.

Как рассказала автор проекта Анна Бугаева, сейчас составляется окончательная смета для получения суммы, собранной на краудфандинге. При этом помещение для мастерской уже нашли. Также есть средства заплатить за аренду за первый месяц, а вот на дальнейшую оплату денег пока нет.

«Цель проекта – дать возможность людям с аутизмом и другими ментальными особенностями интегрироваться в общество, найти себя, реализовать свой потенциал, быть полезными и ощущать себя нужными. Поскольку проект предполагает включение всех жителей города, независимо от наличия или отсутствия диагноза, то важен еще и с точки зрения развития инклюзивного толерантного общества», – рассказывает Анна.

автор проекта Анна Бугаева

Анна Бугаева

Здесь собираются изготавливать тарелки, салатницы, чашки, мыльницы, вазы, магниты, пуговицы и другие полезные вещи.

Отметим, мастерская является продолжением проекта «Особливі Майстерні. Важливий Кожний», в рамках которого уже работает инклюзивная швейная мастерская. Она находится на улице Черняховского, 13. Здесь четверо людей с аутизмом под руководством специалиста шьют эко-мешочки и сумки-шопперы. Им помогают трое волонтеров.

В дальнейшем швейная и керамическая мастерские объединятся, к ним добавятся еще художественная мастерская и коммуникативный клуб. По вечерам при них будут проводиться мастер-классы и курсы по шитью.

швейная мастерская

люди с аутизмом

инклюзивная мастерская

Фото Анны Бугаевой

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить