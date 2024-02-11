Все про 11 февраля: День брака, День номера 112 и другие праздники, которые отмечают 11 февраля

11 февраля – день, когда в мире отмечают много интересных и важных праздников. Это и День бракосочетания, и день телефонного номера 112 и еще много праздников и памятных дат.
Всемирный день бракосочетания
Этот праздник был начат в 1983 году в США как день восстановления и подтверждения брачных обетов. Впоследствии оно распространилось на многие страны мира, включая Украину. В этот день супруги поздравляют друг друга, дарят подарки, посещают храмы, а также принимают участие в специальных мероприятиях, посвященных семейным ценностям.
Международный день женщин и девочек в науке
Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году с целью поддержки и поощрения женщин и девочек, занимающихся научной деятельностью или обучающихся в научных областях. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на популяризацию науки среди женской аудитории, а также на признание достижений женщин-ученых в разных областях.
Европейский день номера экстренного вызова 112
Этот праздник был установлен в 2009 году Европейской Комиссией с целью повышения осведомленности граждан о наличии единственного номера экстренного вызова 112 во всех странах Европейского Союза. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на информирование общественности о преимуществах и возможностях использования номера 112, а также на подготовку людей к экстренным ситуациям.
День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа)
В 2022 году Кабинет министров Украины согласовал указ Президента об официальном установлении Дня работников органов ЗАГСа (ЗАГСа) на 11 февраля. В этот день теперь чествуют людей, выполняющих важную работу: помогают изменить гражданство, фамилию или имя, оформляют усыновление, рождение, смерть, осуществляют поиски в архивах и, конечно же, проводят церемонию бракосочетания.
Всемирный день больного
Каждый год 11 февраля организуется международное социальное мероприятие — Всемирный день больного. Событие основали в 1992 году, инициатором выступил Папа Иоанн Павел II. День события избран согласно легенде, которая рассказывает, что именно 11 февраля много веков назад в городе Лурд появилась Богоматерь. Святая Дева пришла для того, чтобы исцелить больных людей.
Всемирный день больного преследует цель привлечения внимания социума, медиков и политиков к проблемам больных людей, привлечению к оказанию качественной помощи. До 11 февраля устраивают всевозможные мероприятия и акции по теме здорового образа жизни, лечения и профилактики различных заболеваний.
Воскресенье аутизма
Воскресенье аутизма (Autism Sunday), также известное как Международный день молитвы за людей с расстройствами аутистического спектра является важным событием, которое привлекает внимание к проблемам и потребностям людей с аутизмом. Этот день отмечается ежегодно во второе воскресенье февраля и получил международное признание.
Этот день служит платформой для людей по всему миру, чтобы объединиться в молитве и поддержке тех, кто страдает аутизмом. Церкви разных конфессий принимают участие в этом событии, признавая миллионы людей, живущих с аутизмом. Мировые лидеры, включая Папу Римского Бенедикта XVI и бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, поддержали Воскресение аутизма, подчеркнув его международное значение.
Помимо этих праздников, 11 февраля также отмечают День независимости Ватикана.
Имениники 11 февраля
11 февраля также является днем именинников:
- По новому церковному календарю, в этот день поздравляют: Всеволодов и Дмитров.
- По старому календарю, в этот день поздравляют Дмитриев, Иванов, Константинов, Романов.
Известные люди, родившиеся 11 февраля
Также в этот день родилось много известных людей:
- французский писатель Бернар ле Бовье де Фонтенель;
- американский изобретатель Томас Эдисон;
- немецкий философ Ганс-Георг Гадамер;
- американский кинорежиссер Джозеф Манкевич;
- итальянский кинорежиссер Джузеппе Де Сантис;
- украинский казацкий летописец Самойло Велично;
- украинский генетик Сергей Гершензон;
- американский комедийный киноактер («Голый пистолет») Лесли Нельсон;
- американская певица Шерил Кроу, американская актриса Дженнифер Энистон.
Исторические события 11 февраля
11 февраля произошло много важных и интересных исторических событий:
- 660 год до н. э. — согласно легенде, вождь японских племен Дзимму основывает государство Япония и полагает начало императорскому роду страны;
- 1809 год — Роберт Фултон получает патент на пароход;
- 1826 год — основывают Университетский колледж Лондона (сначала как Лондонский университет);
- 1865 год — Чарльз Лютвидж Доджсон придумывает себе псевдоним «Льюис Кэррол»;
- 1878 год — публикуют первый еженедельный прогноз погоды (Великобритания);
- 1889 год — принимают конституцию Японии, согласно которой создают двухпалатный парламент, но верховная власть остается за императором;
- 1894 год — общее собрание во Львове начинает рождение первого украинского молодежного спортивного общества «Сокол»;
- 1922 год — в Торонто (Канада) объявляют об открытии инсулина;
- 1929 год — между правительством Италии в лице Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI подписываются Латеранские соглашения, согласно которым Ватикан становится действующим суверенным государством. на основе теократии;
- 1949 год — менору утверждают как герб Израиля;
- 1953 год — премьера мультфильма Уолта Диснея «Питер Пен»;
- 1963 год — Киеве начинается конференция по культуре украинского языка;
- 1963 год — «The Beatles» записывают свой первый альбом «Please Please Me»;
- 1979 год — в Иране побеждает исламская революция;
- 1989 год — проходит учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко;
- 1990 год — Нельсон Мандела выходит из тюрьмы после 27-летнего заключения;
- 1992 год — Республика Ботсвана признает независимость Украины;
- 2004 год — Бен Хаммерсли в статье для The Guardian изобретает слово «подкастинг»;
- 2011 год — президент Египта от 1981 года Хосни Мубарак уходит в отставку в результате революции.