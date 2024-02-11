Чи заштормить у неділю: прогноз космічної погоди на 11 лютого

Сьогоднішній же день, неділя, 11 лютого 2024 року, обіцяє бути спокійним – істотних геомагнітних коливань не передбачається, інформує Одеська обсерваторія Радіоастрономічного інституту НАН України.

Тим не менш, метеозалежним людям і тим, у кого є хронічні хвороби, рекомендується бути готовим до можливих негативних наслідків та вжити відповідних запобіжних заходів.

Магнітні бурі: симптоми

Найчастіші симптоми магнітної бурі такі:

запаморочення;

головний біль;

нудота;

біль у суглобах та м’язах;

підвищення артеріального тиску;

підвищена температура;

сонливість або безсоння;

сильна втома;

почуття безсилля.

У той же час варто відзначити, що у більшості людей магнітні бурі не викликають серйозного нездужання, і тому зайве накручувати себе не варто.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь наступних правил:

більше рухайтеся – робіть ранкову зарядку, більше й частіше гуляйте пішки;

їжте менше смаженої, жирної, гострої їжі, фастфуду та солодощів. Збільште вміст у раціоні овочів, зелені, фруктів, риби, горіхів;

пийте не менше 1,5 літра води на добу;

регулярно провітрюйте кімнату, у тому числі перед сном;

старайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах;

спіть не менше 7 годин на добу, лягайте спати в один і той же час.

Якщо ж ваше самопочуття все ж таки сильно погіршилося, зверніться до лікаря. Буває, що за ознаками наслідків магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших захворювань.