Чи заштормить у неділю: прогноз космічної погоди на 11 лютого

Астросиноптики прогнозували у лютому 2024 року два періоди магнітних бур, один з яких ми вже благополучно пережили, а другий ймовірний у другій половині місяця.
Сьогоднішній же день, неділя, 11 лютого 2024 року, обіцяє бути спокійним – істотних геомагнітних коливань не передбачається, інформує Одеська обсерваторія Радіоастрономічного інституту НАН України.
Тим не менш, метеозалежним людям і тим, у кого є хронічні хвороби, рекомендується бути готовим до можливих негативних наслідків та вжити відповідних запобіжних заходів.
Магнітні бурі: симптоми
Найчастіші симптоми магнітної бурі такі:
- запаморочення;
- головний біль;
- нудота;
- біль у суглобах та м’язах;
- підвищення артеріального тиску;
- підвищена температура;
- сонливість або безсоння;
- сильна втома;
- почуття безсилля.
У той же час варто відзначити, що у більшості людей магнітні бурі не викликають серйозного нездужання, і тому зайве накручувати себе не варто.
Як уберегтися від магнітних бур
Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь наступних правил:
- більше рухайтеся – робіть ранкову зарядку, більше й частіше гуляйте пішки;
- їжте менше смаженої, жирної, гострої їжі, фастфуду та солодощів. Збільште вміст у раціоні овочів, зелені, фруктів, риби, горіхів;
- пийте не менше 1,5 літра води на добу;
- регулярно провітрюйте кімнату, у тому числі перед сном;
- старайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах;
- спіть не менше 7 годин на добу, лягайте спати в один і той же час.
Якщо ж ваше самопочуття все ж таки сильно погіршилося, зверніться до лікаря. Буває, що за ознаками наслідків магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших захворювань.