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Чи заштормить у неділю: прогноз космічної погоди на 11 лютого

Чи заштормить у неділю: прогноз космічної погоди на 11 лютого

Астросиноптики прогнозували у лютому 2024 року два періоди магнітних бур, один з яких ми вже благополучно пережили, а другий ймовірний у другій половині місяця.

Сьогоднішній же день, неділя, 11 лютого 2024 року, обіцяє бути спокійним – істотних геомагнітних коливань не передбачається, інформує Одеська обсерваторія Радіоастрономічного інституту НАН України.

Тим не менш, метеозалежним людям і тим, у кого є хронічні хвороби, рекомендується бути готовим до можливих негативних наслідків та вжити відповідних запобіжних заходів.

Магнітні бурі: симптоми

Найчастіші симптоми магнітної бурі такі:

  • запаморочення;
  • головний біль;
  • нудота;
  • біль у суглобах та м’язах;
  • підвищення артеріального тиску;
  • підвищена температура;
  • сонливість або безсоння;
  • сильна втома;
  • почуття безсилля.

У той же час варто відзначити, що у більшості людей магнітні бурі не викликають серйозного нездужання, і тому зайве накручувати себе не варто.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь наступних правил:

  • більше рухайтеся – робіть ранкову зарядку, більше й частіше гуляйте пішки;
  • їжте менше смаженої, жирної, гострої їжі, фастфуду та солодощів. Збільште вміст у раціоні овочів, зелені, фруктів, риби, горіхів;
  • пийте не менше 1,5 літра води на добу;
  • регулярно провітрюйте кімнату, у тому числі перед сном;
  • старайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах;
  • спіть не менше 7 годин на добу, лягайте спати в один і той же час.

Якщо ж ваше самопочуття все ж таки сильно погіршилося, зверніться до лікаря. Буває, що за ознаками наслідків магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших захворювань.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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