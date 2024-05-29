Нехватка учителей и тысячи учеников за границей: в Одессе подвели итоги третьего учебного года в условиях войны

О результатах учебного года 2023/2024 рассказала на брифинге директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

По данным департамента, сейчас в учреждениях общего и среднего образования учится 96,5 тыс. учеников. Из них по очной и смешанной формам обучаются 59 415 учеников, дистанционной — 37 037 учеников, из них 17 611 продолжают находиться за рубежом.

«Около 17,5 тыс. наших школьников находятся за границей и 90% продолжает получать украинское образование. Это очень непросто для детей, так как им приходится учиться сразу в двух школах: в Украине и в стране проживания. Система школ с украинской компонентой, помогла снизить эту нагрузку, с 30 до 6-8 часов. Речь идет о предметах, которых нет в иностранных программах: украинский язык и литература, история Украины, география», — рассказала руководительница департамента.

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Чиновница отметила, что в школах Одессы в завершающемся учебном году учатся 5472 ребенка из семей переселенцев.

В этом году 827 учеников претендуют на получение свидетельства о базовом общем среднем образовании с отличием, 404 — на награждение золотой медалью, 117 — на награждение серебряной медалью.

Как отметила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, год был очень непростым, но насыщенным на яркие события. Несмотря на военное положение, школьники были активными участниками олимпиад, конкурсов и соревнований: 39 учеников стали победителями всеукраинского уровня и 2 — международного.

Недостаток учителей — одна из главных проблем образования в школах Одессы.

По словам Елены Буйневич, сейчас в школах больше 700 вакансий, в первую очередь из-за того, что многие педагоги выехали из страны.

«Много выехало учителей, у некоторых нет возможности работать дистанционно, некоторые ассимилировались и мы не ждем их возвращения. Учителей украинского языка у нас достаточно, а вот физиков, к примеру, не хватает катастрофически. Часть наших учителей пошли добровольцами на фронт, несмотря на то, что по закону могут получить отсрочку» — отметила чиновница.

Напомним, почти 200 учебных заведений Одессы имеют свои укрытия. Остальные же используют укрытие, расположенное в другом здании, иногда расположенное на расстоянии более чем в 200-400 метров.