На Одещині збудують підземні школи: що відомо про проект

Про плани будівництва шкіл-бомбосховищ в Україні до кінця 2024 року повідомив в інтерв’ю виданню Укрінформ керівник литовських програм Артурас Жарновскіс.

За його словами, підземні школи будуть збудовані у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

“У чому ідея? У деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл. Це величезна проблема. А якщо згадати ще й попередні шкідливі обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл. “, – Розповів він.

За словами литовського чиновника, проект передбачає будівництво з нуля, оскільки у деяких місцях раніше не було укриттів. Підземні приміщення будуть обладнані всіма необхідними умовами безпеки, включаючи антирадіаційний захист.

“А в інших умовах такі приміщення-бомбосховища можна буде використовувати для спортивних, культурних занять, будь-якого дозвілля у позаурочний час”, – додав Артурас Жарновскіс.

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Раніше повідомлялося, що майже 200 навчальних закладів Одеси мають укриття. Інші ж використовують укриття, розташоване в іншому будинку, іноді розташоване на відстані більш ніж 200-400 метрів. У зв’язку з цим у мерії прийнято рішення: заклади, які не мають ні власного, ні поруч діючого укриття – а це дві школи та кілька десятків садків – працюють дистанційно.