Новини Одеси та Одеської області

На Одещині збудують підземні школи: що відомо про проект

На Одещині збудують підземні школи: що відомо про проект

В Одеській та ще п’яти областях України планують збудувати нові школи-бомбосховища, щоб діти змогли повернутися до очного навчання.

Про плани будівництва шкіл-бомбосховищ в Україні до кінця 2024 року повідомив в інтерв’ю виданню Укрінформ керівник литовських програм Артурас Жарновскіс.

За його словами, підземні школи будуть збудовані у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

“У чому ідея? У деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл. Це величезна проблема. А якщо згадати ще й попередні шкідливі обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл. “, – Розповів він.

За словами литовського чиновника, проект передбачає будівництво з нуля, оскільки у деяких місцях раніше не було укриттів. Підземні приміщення будуть обладнані всіма необхідними умовами безпеки, включаючи антирадіаційний захист.

“А в інших умовах такі приміщення-бомбосховища можна буде використовувати для спортивних, культурних занять, будь-якого дозвілля у позаурочний час”, – додав Артурас Жарновскіс.

Читайте також: У шести школах Одеської області збудують нові укриття: хто фінансує проект

Раніше повідомлялося, що майже 200 навчальних закладів Одеси мають укриття. Інші ж використовують укриття, розташоване в іншому будинку, іноді розташоване на відстані більш ніж 200-400 метрів. У зв’язку з цим у мерії прийнято рішення: заклади, які не мають ні власного, ні поруч діючого укриття – а це дві школи та кілька десятків садків – працюють дистанційно.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk