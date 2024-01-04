Українці заплатять податок 18% з кожного переказу на картку: правда чи ні

Також інформацію спростував голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у своєму телеграм-каналі.

На тлі того, що Угорщина наклала вето на виділення 50 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, у ЗМІ почала з’являтися інформація про апокаліпсис в українській економіці вже у січні.

Але Данило Гетьманцев заявив, що фінансової катастрофи у січні не буде. Оскільки Україна має надходження допомоги з різних напрямків.

А навздогін директор економічних програм аналітичного центру “Український інститут майбутнього” Анатолій Амелін заявив, що надходження до бюджету здійснюватимуться підвищенням податку для українців. Йшлося про 18% податку на всі грошові перекази на банківські картки:

Будь-які надходження на карту фізособи оподатковуються 18% (привіт, кешова економіка).

У своєму повідомленні він посилався на Нацстратегію прибутків на 2024 рік.

Але Гетьманцев спростував цю інформацію, а чутки, які в суспільстві поширювалися як цунамі, назвав “дешевим хайпом”:

Чиновник додав, що особисто переглянув згадану Стратегію Амеліним і не знайшов там згадок про такий податок.

Що спричинило появу чуток про податок

У Мінфіні пояснили, чому помилився Амелін. Адже в одному із пунктів Нацстратегії написано:

Всі доходи фізичних осіб отримані поза підприємницькою діяльністю, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України.

Але, як наголосили в Мінфіні, у тексті відсутні слова про “будь-які надходження на картку фізособи”.

Також у Мінфіні пояснили, що будь-яка реформа податкової політики потребує змін податкового законодавства. Також ця реформа неможлива без обговорень із громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади.