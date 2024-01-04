Украинцы заплатят налог 18% с каждого перевода на карту: правда или нет

Также информацию опроверг председатель комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

На фоне того, что Венгрия наложила вето на выделение 50 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, в СМИ начала появляться информация об апокалипсисе в украинской экономики уже в январе.

Но Даниил Гетманцев заявил, что финансовой катастрофы в январе не будет. Поскольку Украина имеет поступления помощи по разным направлениям

А вдогонку директор экономических программ аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин заявил, что поступления в бюджет будут осуществляться повышением налога для украинцев. Речь шла о 18% налога на все денежные переводы на банковские карты:

Любые поступления на карту физлица облагаются налогом 18% (привет, кешевая экономика).

В своем сообщении он ссылался на Нацстратегию доходов на 2024 год.

Но Гетманцев опроверг данную информацию, а слухи, которые в обществе распространялись как цунами, назвал «дешевым хайпом»:

Чиновник добавил, что лично пересмотрел упомянутую Амелиным Стратегию и не нашел там упоминаний про такой налог.

Что стало причиной появления слухов о налоге

В Минфине объяснили, почему ошибся Амелин. Ведь в одном из пунктов Нацстратегии написано:

Все доходы физических лиц получены вне предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины.

Но, как подчеркнули в Минфине, в тексте отсутствуют слова о «любых поступлениях на карточку физлица».

Также в Минфине пояснили, что любая реформа налоговой политики требует изменений налогового законодательства. Также эта реформа невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти.