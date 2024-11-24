Болить голова? Важливий прогноз магнітних бур на 24 листопада

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, у неділю, 24 листопада, значних магнітних бур на Землі не очікується.

Водночас фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозували на сьогоднішній день «підвищену геомагнітну активність та періоди штормової космічної погоди». Проте не слід забувати, що оскільки Сонце непостійно, пік його активності може змінюватися.

Також варто нагадати, що у листопаді 2024 року магнітні бурі відбуватимуться не часто, тому цього місяця метеозалежні люди можуть пережити відносно легко.

Попередньо, сильна магнітна буря можлива 25 листопада, після чого до кінця місяця сильно «штормити» більше не буде.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Крім того, варто зазначити, що до магнітних бур особливо чутливі люди похилого віку, вагітні жінкі і ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила:

перебувайте більше часу на свіжому повітрі;

обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;

включіть у свій раціон більше води, овочів та фруктів;

уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;

подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.

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