Болит голова? Важен прогноз магнитных бурь на 24 ноября

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в воскресенье, 24 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

В то же время специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозировали на сегодняшний день «повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды». Однако не следует забывать о том, что поскольку Солнце непостоянно, пик его активности может меняться.

Также стоит напомнить, что в ноябре 2024 года магнитные бури будут происходить не часто, поэтому в этот месяц метеозависимые люди могут пережить относительно легко.

Предварительно, сильная магнитная буря возможна 25 ноября, после чего до конца месяца сильно «штормить» больше не будет.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:

находитесь больше времени на свежем воздухе;

ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;

включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;

избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;

позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.

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