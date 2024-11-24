Болит голова? Важен прогноз магнитных бурь на 24 ноября

Магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье людей. И поэтому заблаговременный прогноз этого неблагоприятного явления очень важен.
По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в воскресенье, 24 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
В то же время специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозировали на сегодняшний день «повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды». Однако не следует забывать о том, что поскольку Солнце непостоянно, пик его активности может меняться.
Также стоит напомнить, что в ноябре 2024 года магнитные бури будут происходить не часто, поэтому в этот месяц метеозависимые люди могут пережить относительно легко.
Предварительно, сильная магнитная буря возможна 25 ноября, после чего до конца месяца сильно «штормить» больше не будет.
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Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.
Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.
Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:
- находитесь больше времени на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.
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