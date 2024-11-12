Болить голова? Перевірте прогноз магнітних бур на сьогодні

Про це попереджають фахівці Центру прогнозування космічної погоди Space Weather Prediction Center.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітна буря – явище, спричинене регулярними спалахами та вибухами на Сонці, внаслідок яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміну магнітного поля Землі. Найчастіше серед впливів виділяють:

головний біль,

запаморочення,

слабкість,

загострення серцево-судинних хвороб,

порушення сну,

зниження концентрації.

Головний біль і запаморочення пов’язані з реакцією нервової системи на зміни магнітного поля. Втрата сил і зниження працездатності можуть бути результатом підвищеного навантаження на організм, який адаптується до змін.

Також варто зауважити, що в періоди магнітних бур частішають випадки підвищення артеріального тиску, аритмій та інших порушень роботи серця. Особливо це стосується людей із серцево-судинними захворюваннями, тому варто підготуватися до цього періоду та мати під рукою дієві препарати, призначені лікарем.

Як допомогти організму під час магнітних бур