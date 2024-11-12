Болит голова? Проверьте прогноз магнитных бурь на сегодня

Об этом предупреждают специалисты Центра прогнозирования космической погоды Space Weather Prediction Center.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут меняться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитная буря — явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на Солнце, в результате которых выделяется значительное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро движутся в разных направлениях, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными бурями или солнечными бурями.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменение магнитного поля Земли. Чаще всего среди воздействий выделяют:

головную боль, головокружение, слабость, обострение сердечно-сосудистых болезней, нарушение сна, снижение концентрации.



Головные боли и головокружение связаны с реакцией нервной системы на изменения магнитного поля. Потеря сил и снижение работоспособности могут быть результатом повышенной нагрузки на организм, который адаптируется к изменениям.

Также стоит заметить, что в периоды магнитных бурь учащаются случаи повышения артериального давления, аритмий и других нарушений работы сердца. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому стоит подготовиться к этому периоду и иметь под рукой действенные препараты, назначенные врачом.

Как помочь организму во время магнитных бурь