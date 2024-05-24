Бойовому медику з Одеської області присвоєно звання Герой України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання “Герой України” морському піхотинцю Павлу Малофеєнку. Наш земляк загинув узимку 2023 року на Донеччині. Йому назавжди залишиться 25.
Указ глави держави про присвоєння Павлу Малофєєнку звання Герой України опубліковано на сайті президента 23 травня.
“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Малофєєнку Павлу Олексійовичу – старшому матросу (посмертно)”, – йдеться в документі.
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Павло родом із села Іванівка Одеської області. У 2017 році здобув спеціальність кухаря-кондитера в Березівському вищому професійному училищі. Працював за фахом в Одесі. Любив грати на гітарі, займався спортом, будував плани на майбутнє.
З початком повномасштабної війни чоловік став до лав Військово-морських Сил ЗСУ. Служив медиком у мінометному взводі роти вогневої підтримки 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.
Загинув Павло Малофеєнко з позивним “Художник” 30 січня 2023 року в бою з окупантами біля села Водяне Донецької області.
Нагадаємо, президента України просять присвоїти почесне звання Героя України загиблому на війні вчителю з Одеської області Володимиру Калмику.