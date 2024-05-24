Бойовому медику з Одеської області присвоєно звання Герой України

Указ глави держави про присвоєння Павлу Малофєєнку звання Герой України опубліковано на сайті президента 23 травня.

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Малофєєнку Павлу Олексійовичу – старшому матросу (посмертно)”, – йдеться в документі.

Читайте також: Вороги оголосили нагороду за його життя: захисник з Одещини став Героєм України

Павло родом із села Іванівка Одеської області. У 2017 році здобув спеціальність кухаря-кондитера в Березівському вищому професійному училищі. Працював за фахом в Одесі. Любив грати на гітарі, займався спортом, будував плани на майбутнє.

З початком повномасштабної війни чоловік став до лав Військово-морських Сил ЗСУ. Служив медиком у мінометному взводі роти вогневої підтримки 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Загинув Павло Малофеєнко з позивним “Художник” 30 січня 2023 року в бою з окупантами біля села Водяне Донецької області.

Нагадаємо, президента України просять присвоїти почесне звання Героя України загиблому на війні вчителю з Одеської області Володимиру Калмику.