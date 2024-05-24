Новости Одессы и Одесской области

Боевому медику из Одесской области присвоено звание Герой Украины

Боевому медику из Одесской области присвоено звание Герой Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» морскому пехотинцу  Павлу Малофеенко. Наш земляк погиб зимой 2023 года в Донецкой области. Ему навсегда останется 25.

Указ главы государства о присвоении Павлу Малофеенко звания Герой Украины опубликовано на сайте президента 23 мая.

 

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Малофеенко Павлу Алексеевичу — старшему матросу (посмертно)», — говорится в документе.

Читайте также: Враги объявили награду за его жизнь: защитник из Одесской области стал Героем Украины

награждение

Павел родом из села Ивановка Одесской области. В 2017 году получил специальность повара-кондитера в Березовском высшем профессиональном училище. Работал по специальности в Одессе. Любил играть на гитаре, занимался спортом, строил планы на будущее.

Павел Малофеенко

С началом полномасштабной войны мужчина стал в ряды Военно-морских Сил ВСУ. Служил медиком в минометном взводе роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Погиб Павел Малофеенко с позывным «Художник» 30 января 2023 года в бою с оккупантами возле села Водяное Донецкой области.

Напомним, президента Украины просят присвоить почетное звание Героя Украины погибшему на войне учителю из Одесской области Владимиру Калмыку.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua