Боевому медику из Одесской области присвоено звание Герой Украины

Указ главы государства о присвоении Павлу Малофеенко звания Герой Украины опубликовано на сайте президента 23 мая.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Малофеенко Павлу Алексеевичу — старшему матросу (посмертно)», — говорится в документе.

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Павел родом из села Ивановка Одесской области. В 2017 году получил специальность повара-кондитера в Березовском высшем профессиональном училище. Работал по специальности в Одессе. Любил играть на гитаре, занимался спортом, строил планы на будущее.

С началом полномасштабной войны мужчина стал в ряды Военно-морских Сил ВСУ. Служил медиком в минометном взводе роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Погиб Павел Малофеенко с позывным «Художник» 30 января 2023 года в бою с оккупантами возле села Водяное Донецкой области.

Напомним, президента Украины просят присвоить почетное звание Героя Украины погибшему на войне учителю из Одесской области Владимиру Калмыку.