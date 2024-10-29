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Оборонні загородження в Одеській області тонуть у піску

Оборонні загородження в Одеській області тонуть у піску

Навесні 2024 року на пляжах Одеської області почали встановлювати бетонні оборонні споруди проти потенційної висадки російської техніки – тетраподи. Пізніше в мережі почали з’являтися фото і відео, на яких було видно, як ці споруди затягує в пісок, а місцями їх майже повністю затягнуло у воду. Люди побоюються, що ці конструкції взагалі перестануть виконувати своє призначення.

Чому так сталося і як цей факт вплине на оборону Одещини, досліджував Центр публічних розслідувань.

Тетрапод – це інженерна конструкція, тетраедроподібний залізобетонний блок. Їх використовують при створенні берегозахисних та огороджувальних споруд.

Тетраподи з’явилися цього року на узбережжях Чорного моря в Одесі, Затоці та Чорноморську. Згідно з даними, які вказані на самих тетраподах, в Одесі понад 1 400 споруд були встановлені 25 травня 2024 року.

На це з бюджету виділили сотні мільйонів гривень. Через кілька місяців ці споруди затягнуло в пісок, і вже зараз частина їх майже у воді.

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тетраподи

Як пояснив ЦПР військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, тетраподи не дають змоги провести масштабну висадку десанту на узбережжі, коли використовується легка або середньоброньована техніка з амфібійними властивостями. Однак, у тому вигляді, як тетраподи виглядають зараз, тобто зариті в пісок, повністю свого функціоналу вони не можуть виконати.

«Основна користь від тетраподів, коли вони повністю на поверхні, коли вони повністю своєю масою, габаритами, заважають проїзду ворожої техніки», – розповів експерт.

За його словами, оборонні споруди треба було не тільки встановити і забути, а й обслуговувати.

«Оскільки вони важкі та занурюються в пісок, їм протягом цих місяців треба було проводити постійне обслуговування та оновлювати їхнє положення на поверхні. Згодом їх важче буде витягнути з піску», – каже Олександр Коваленко.

Щодо можливої висадки десанту, то представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук вважає, що такої загрози на Одещині наразі немає. Він зазначив, що зараз висадка десанту неможлива з кількох причин: «По-перше – російські кораблі в принципі не можуть вийти в море. По-друге – росіяни втратили свої десантні здібності, через знищення ЗСУ кількох великих десантних кораблів і пошкодження інших».

 

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