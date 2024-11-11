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В Одеській області рятують оборонні споруди на березі моря

В Одеській області рятують оборонні споруди на березі моря

Будівельна техніка почала відкопувати тетраподи, встановлені з весни цього року на узбережжі Одеської області. Оборонні споруди розташовані надто близько до моря, тож під час припливу їх затягує в пісок і у воду.

Будівельна техніка нарешті дістає з піску тетраподи, які були встановлені як фортифікаційні споруди в Одеській області.

Відео робіт опублікував у своєму телеграм-каналі одеський активіст Дем’ян Ганул.

За інформацією Центру публічних розслідувань, роботи проводить підрядник, який встановлював тетраподи.

Журналісти з’ясували, що саме Одеська ОДА запропонувала підрядникам встановити тетраподи близько до води. Нині, коли конструкції почали йти в пісок, адміністрація не приймає роботи. Тому підрядник власним коштом піднімає фортифікації.

«Зазначимо, що левову частку підрядів обласного департаменту капбудівництва та дорожнього господарства цього року склали тендери, пов’язані з обороною. Загалом їх було 112 на загальну суму 2,8 мільярда гривень. 59 договорів на 2,7 мільярда уклали на будівництво фортифікаційних споруд і 53 на суму 36,5 мільйона – на нагляд за будівництвом», – повідомили в ЦПР.

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Раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що тетраподи не дають змоги провести масштабну висадку десанту на узбережжі. Основна користь від споруд, коли вони повністю на поверхні, коли вони повністю своєю масою, габаритами, заважають проїзду ворожої техніки.

 

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