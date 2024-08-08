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Білгород-Дністровський живим коридором зустріне Захисника, який загинув на Сумщині

Білгород-Дністровський живим коридором зустріне Захисника, який загинув на Сумщині

Звільняючи території України від підступного ворога на Сумському напрямку загинув захисник України – командир інженерно-саперного відділення Юрій Плєванюк. Поховають Героя в Білгороді-Дністровському.

Про загибель побратима повідомили у 808-й окремій бригаді підтримки Збройних Сил України.

Молодший сержант Юрій Плєванюк загинув 5 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку.

Без люблячого батька залишилися діти, без чоловіка – дружина.

Юрій Дмитрович був родом із Донецької області, до лав 808-ї бригади став у серпні 2023 року. Проходив службу на посаді командира інженерно-саперного відділення одного з інженерних підрозділів частини. Майже рік виконував завдання інженерної підтримки на Херсонському напрямку.

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Юрій Плєванюк

“Був мудрим командиром, надійним товаришем, світлою, доброю, чесною людиною, справжнім патріотом України, мріяв про перемогу та мирне життя у вільній країні. На превеликий жаль, війна забирає життя найкращих воїнів нашої країни”, – зазначають побратими.

Про дату і час поховання органи місцевої влади повідомлять пізніше. Жителів Білгорода-Дністровського закликають створити щільний живий коридор пошани і гідно провести в останню путь воїна, який віддав своє життя за кожного з нас.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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