Білгород-Дністровський порт знову виставили на продаж – скільки просять цього разу

Інформація про майбутній аукціон опублікована на порталі Prozorro.продажі.

Як повідомляється, торги (а саме трираундовий англійський аукціон) призначено на 31 жовтня 2024 року, а заявки від потенційних покупців приймаються до 30 жовтня. Аукціон відбудеться, якщо будуть подані хоча б дві заявки.

Зазначена стартова ціна об’єкта – 178 млн грн.

Нагадаємо, попередню спробу продати Білгород-Дністровський порт ФДМУ робив у вересні поточного року. Тоді вартість об’єкта стартувала з 89 млн грн, і була вдвічі меншою за попередній конкурс, але жодного бажаючого купити порт тоді так і не знайшлося. Тому на аукціон 31 жовтня ФДМ повертається з початковою ціною.

Показово, що у чинній заявці лот значиться як «вперше, що виставляється». Хоча ця спроба для держпідприємства «Білгород-Дністровський порт» буде вже 12-ою.

Вперше Білгород-Дністровський порт спробували продати на аукціоні 3 березня 2023 року. Тоді його стартова ціна становила 184,9 млн. грн. Аукціон визнали таким, що не відбувся.

13 березня 2023 року ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту, переможцем якого з пропозицією 264,12 млн грн стало ТОВ «Укрдонінвест». Але пізніше власник компанії відмовився від купівлі порту на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу.

Подальші аукціони з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту також не відбулися через відсутність учасників.

Держпідприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

Проблемність цього об’єкту пов’язана із заборгованістю держпідприємства, яка оцінюється у 100 млн грн. За умовами аукціону, цей борг має сплатити покупець.

Також серйозним мінусом може стати факт, що зараз підприємство працює лише як «сухий порт», тобто як великий склад, де збирається вантаж для відправлення до дунайських портів Одеської області.