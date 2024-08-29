На Харківському напрямку загинув дороволець із Тарутиного

Трагічну звістку повідомили в Тарутинській селищній раді.

З перших днів вторгнення Рустам добровільно вступив до лав ЗСУ і гідно захищав Україну від загарбників.

Оператор відділення самохідно-артилерійської батареї Рустам Хамраєв загинув під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій на Харківському напрямку.

25 серпня по позиціях, які він обороняв, влучили ворожі дрони, у приміщенні спалахнула пожежа. Наступного дня тіло Героя було знайдено під завалами.

Захиснику було 30 років…

Раніше повідомлялося про загибель бійця підрозділу «Хімера» Володимира Крупського, який був відомим учасником фанатського руху одеського футбольного клубу «Чорноморець» .