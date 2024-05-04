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«Байдужість вбиває»: дружини, матері та дочки захисників знову вийшли на акцію протесту (фоторепортаж)

«Байдужість вбиває»: дружини, матері та дочки захисників знову вийшли на акцію протесту (фоторепортаж)

Сьогоднішня субота, 4 травня 2024 року – передсвяткова. І багатьох одеситів, напевно, захопила передвеликодня круговерть… Але є в нас і небайдужі громадяни, які навіть сьогодні не перестають нагадувати владі про важливість виділення грошей для ЗСУ. І насамперед це матері, дружини та діти наших захисників, які і цей Великдень проведуть в окопах «на нулі».

На цій акції побувала кореспондент «Одеського життя».

Акція протесту на Думській 4 травня 2024-2

Акція протесту на Думській 4 травня 2024-3

Акція протесту на Думській 4 травня 2024-4

Акція протесту на Думській 4 травня 2024-5

Акція протесту на Думській 4 травня 2024-6

Варто зазначити, що акція трохи змінила свій формат: спочатку протестувальники проти розподілу коштів з міського бюджету під час війни на незрозумілі тендери, як зазвичай, зібралися біля будівлі мерії, біля нещодавно встановленої скульптури «Прозріння», а потім вирішили пройти центром Одеси з гаслами: байдужість вбиває!

Акція протесту на Думській 4 травня 2024-7

Акція протесту на Думській 4 травня 2024-8

Акція протесту на Думській 4 травня 2024-9
Акция протеста на Думской 4 мая 2024-10

 

Нагадаємо, акція на Думській відбувається щотижня по суботах із серпня минулого року.

Читайте також: «Кава на Думській»: чого вимагають одесити, виходячи на щотижневу акцію? (відео, фото).

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