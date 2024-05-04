«Байдужість вбиває»: дружини, матері та дочки захисників знову вийшли на акцію протесту (фоторепортаж)

Сьогоднішня субота, 4 травня 2024 року – передсвяткова. І багатьох одеситів, напевно, захопила передвеликодня круговерть… Але є в нас і небайдужі громадяни, які навіть сьогодні не перестають нагадувати владі про важливість виділення грошей для ЗСУ. І насамперед це матері, дружини та діти наших захисників, які і цей Великдень проведуть в окопах «на нулі».
На цій акції побувала кореспондент «Одеського життя».
Варто зазначити, що акція трохи змінила свій формат: спочатку протестувальники проти розподілу коштів з міського бюджету під час війни на незрозумілі тендери, як зазвичай, зібралися біля будівлі мерії, біля нещодавно встановленої скульптури «Прозріння», а потім вирішили пройти центром Одеси з гаслами: байдужість вбиває!
Нагадаємо, акція на Думській відбувається щотижня по суботах із серпня минулого року.
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