Новини Одеси та Одеської області

Біля одеській мерії «виросли» гігантські окуляри – що б це означало? (фото)

Біля одеській мерії «виросли» гігантські окуляри – що б це означало? (фото)

Одеська Думська площа… Поруч з мерією з’явилось «Прозріння» («EPIPHANY») – нова скульптура нашого скульптора Михайла Реви. Все досить незвично: вона виповнена у вигляді… окулярів.

Скульптор Михайло Рева представив свою нову роботу – сумну й щасливу, незвичну. Але, додамо, «незвичну» до того часу, поки не придивишся до деталей.

Композиция "Прозрение" в Одессе
"Очки войны" на Думской площади в Одессе
Новая скульптура Михаила Ревы на Думской площади
Скульптура "Прозрение" Михаила Ревы
Очки из патронов
Новая скульптура Михаила Ревы

Днями одеситів порадували знову відкриті Грецький і Стамбульський парки. А в Грецькому ж, нагадаю, декілька робіт Михайла Реви, про які багато хто, мабуть, вже скучив під час війни… Тепер там знову можна побачити відому скульптуру-фонтан майстра, його композицію «Едем»

А тепер – перед нами «окуляри війни». Вони триметрові, виготовлені зі сталі й міді, «прикрашені» кулями, які немов на очах перетворюються на квіти.

Новая скульптура Михаила Ревы в виде очков
Гильзы патронов превращаются в цветы - скульптура "Прозрение"
Скульптура "Прозрение" в Одессе
Скульптура "Прозрение" Михаила Ревы
Скульптура "Прозрение", подпись
Гигантские очки на Думской площади

Такий от глибокий і символічний зміст… До сліз… Та й ця назва – «Прозріння»… Наче переосмислення усього, що з нами сталося під час повномасштабного вторгнення.

Нова скульптура Михайла Реви простоїть на Думській площі не так уже й довго. Невдовзі вона буде представлена на Венеційському Бієнале.

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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