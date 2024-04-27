Біля одеській мерії «виросли» гігантські окуляри – що б це означало? (фото)

Скульптор Михайло Рева представив свою нову роботу – сумну й щасливу, незвичну. Але, додамо, «незвичну» до того часу, поки не придивишся до деталей.

Днями одеситів порадували знову відкриті Грецький і Стамбульський парки. А в Грецькому ж, нагадаю, декілька робіт Михайла Реви, про які багато хто, мабуть, вже скучив під час війни… Тепер там знову можна побачити відому скульптуру-фонтан майстра, його композицію «Едем»…

А тепер – перед нами «окуляри війни». Вони триметрові, виготовлені зі сталі й міді, «прикрашені» кулями, які немов на очах перетворюються на квіти.

Такий от глибокий і символічний зміст… До сліз… Та й ця назва – «Прозріння»… Наче переосмислення усього, що з нами сталося під час повномасштабного вторгнення.

Нова скульптура Михайла Реви простоїть на Думській площі не так уже й довго. Невдовзі вона буде представлена на Венеційському Бієнале.

Фото авторки