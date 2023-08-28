Новости Одессы и Одесской области

Азиатского тигрового комара заметили в Одессе: чем он опасен

Азиатского тигрового комара заметили в Одессе: чем он опасен

В Одессе на днях заметили Азиатского тигрового комара. Пять лет назад нашествие таких комаров фиксировали в Германии, а два года назад – во Франции. Теперь комар перебрался в Украину.

Фото комара облетело одесские Телеграм-каналы.

Причиной появления комара в нашем городе может быть глобальное потепление и случайное попадание с грузами из тропических стран.

Тигровый комар

Укусы этого комара болезненные и вызывают аллергическую реакцию, сопровождающуюся длительным зудом и покраснением.  Мало того, что он делает очень болезненные укусы, они еще и опасны.

Известно, что комар распространяет вирусы желтой лихорадки, Зика, Денге, вирусы Западного Нила и энцефалита. Также насекомые разносят гельминты, вызывающие дирофиляриоз. Это заболевание поражает мышечную ткань, сердечно-сосудистую систему, легкие и печень.

Визуально распознать Азиатского тигрового комара достаточно легко. Его черное тело покрыто белыми полосками, а на голове есть усики. Когда комар напивается крови, его брюшко становится красным.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить