Азиатского тигрового комара заметили в Одессе: чем он опасен

В Одессе на днях заметили Азиатского тигрового комара. Пять лет назад нашествие таких комаров фиксировали в Германии, а два года назад – во Франции. Теперь комар перебрался в Украину.

Фото комара облетело одесские Телеграм-каналы.

Причиной появления комара в нашем городе может быть глобальное потепление и случайное попадание с грузами из тропических стран.

Укусы этого комара болезненные и вызывают аллергическую реакцию, сопровождающуюся длительным зудом и покраснением. Мало того, что он делает очень болезненные укусы, они еще и опасны.

Известно, что комар распространяет вирусы желтой лихорадки, Зика, Денге, вирусы Западного Нила и энцефалита. Также насекомые разносят гельминты, вызывающие дирофиляриоз. Это заболевание поражает мышечную ткань, сердечно-сосудистую систему, легкие и печень.

Визуально распознать Азиатского тигрового комара достаточно легко. Его черное тело покрыто белыми полосками, а на голове есть усики. Когда комар напивается крови, его брюшко становится красным.

Читайте также: