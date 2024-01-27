Автобус Варшава – Одеса потрапив в аварію у Польщі – багато постраждалих (відео)

Як повідомляє паблік «Ділова Одеса» у Facebook, аварія сталася вранці суботи, 27 січня 2024 року, поблизу населеного пункту Голембе (Golebie). На одному з поворотів о 4 ранку автобус перекинувся на бік.

Відомо, що в автобусі знаходилися 59 осіб та два водії.

За словами чергового воєводського управління Державної пожежної служби у Любліні Кшиштофа Томасяка, у ДТП постраждали 18 (за уточненими даними, 20) осіб. Постраждалих було доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя. За попередніми даними, їх життю нічого не загрожує.

Іншим пасажирам надано притулок у школі у Довгобичеві, допоки для них не організують заміну автобуса.

На місці ще працюють екстрені служби. Подробиці ДТП уточнюються.

Зазначимо, що наприкінці 2023 року у Польщі потрапив у ДТП легковий автомобіль. Тоді загинули троє українців.