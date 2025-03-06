Як повідомляло «Одеське життя», в Одесі займуться аварійним будинком на узвозі Віталія Блажка (Марінеска). Офіційно: Департамент міського господарства Одеської міськради оголосив тендер на капремонт будинку і готов заплатити підряднику понад 30 мільйонів гривень. Інформація про це опублікована на порталі електронних закупівель Prozorro.

У будинку збираються зміцнити фундамент, встановити опорні колони, а також посилити цегляні стіни металевим каркасом. Повна заміна чекає і на застарілу покрівлю, яку замінять на нову і встановлять на ній огороджувальні поручні, замінять у будинку всі димоходи. У будинку також оновлять усі водостічні труби, парапети, відреставрують ліпнину…

Так, так, ви, мабуть, згадали (хоча війна змінює нашу пам’ять): про цей будинок ми розповідали напередодні повномасштабного вторгнення.

Ми розповідали, що вже півстоліття будівля стоїть у напівзруйнованому стані та практично не придатна для житла. У будівлі протікає дах, а 2017 року в стінах старого будинку утворилася величезна тріщина, на якій встановили маячок, але пізніше і він тріснув. Будівля повільно «сповзає» вниз, до Пересипського мосту.

Тоді ж розповідали й про те, що місцеві жителі про капітальний ремонт свого будинку говорили з великим скепсисом: мовляв, нам це тільки обіцяють і обіцяють…

Та сталися не чергові обіцянки – сталася війна…

Будинок номер 14 – довгий, трохи безглуздий. Один з його флігелів був побудований у 1891 році. Загалом же будинок з’явився на світ десь у середині позаминулого століття.

І ось тепер доля будинку вирішується знов…

Що зараз? Зараз – все, як бачите на наших світлинах, будинок «ховається» за металевою огорожею, його фасад – в жахливому стані, як і весь будинок.

Ще проблема – будинок під номером 14 розташований поруч з ділянкою, де зараз йде масштабний ремонт узвозу Віталія Блажка…

Фото авторки