Ремонт узвозу Віталія Блажка (Марінеска) почався у грудні минулого року. Зараз злощасний спуск продовжують ремонтувати, і там «гаряче»: «на повну» працює техніка, а поряд – нові трамвайні рейки, плитка, інше необхідне…

Ремонт йде поруч з будинками-«свічками», що почали рости ще перед війною. Це з одної сторони. А з іншої розташована ще одна проблемна ділянка – житловий аварійний будинок під номером 14, який збираються рятувати.

Проїзд по узвозу, звісно, закритий – і для трамваїв, і для іншого транспорту.

Нагадаємо, цей ремонт почався тому, що на узвозі ще до війни почали просідати трамвайні рейки, на дорозі з’явились тріщини. Тож проїзд трамваїв (і не тільки) викликав все більше й більше питань.

Нагадаємо також, що одеській узвіз Віталія Блажка (тоді ще Марінеска) капітально ремонтували у 2019-2020 роках.

Роботи, що проводяться зараз, необхідні: тут влаштовують нові дренажні системи, аби відвести воду, щоб у майбутньому позбутися оцих небезпечних «просідань».

Скільки буде тривати ремонт? Свого часу, за словами авторів проєкту «чергового» ремонту узвозу, для виконання цієї роботи потрібно від чотирьох до семи місяців.

Як зараз, на початку березня, виглядає проблемна ділянка узвозу Віталія Блажка та як ведуться роботи – дивіться на наших світлинах.

Фото авторки