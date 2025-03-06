Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе займутся аварийным домом на спуске Виталия Блажко (Маринеско). Официально: Департамент городского хозяйства Одесского горсовета объявил тендер на капремонт дома и готов заплатить подрядчику более 30 миллионов гривен.

Информация об этом опубликована на портале электронных закупок Prozorro.

В здании собираются укрепить фундамент, установить опорные колонны, а также усилить кирпичные стены металлическим каркасом. Полная замена ждет и устаревшую кровлю, которую заменят новой и установят на ней ограждающие перила, заменят в доме все дымоходы.

В доме также обновят все водосточные трубы, парапеты, отреставрируют лепнину.

Да, да, вы, наверное, вспомнили (хотя война меняет нашу память): об этом доме мы рассказывали накануне полномасштабного вторжения.

Мы рассказывали, что уже полвека здание находится в полуразрушенном состоянии и практически не пригодно для жилья. В нем протекает крыша, а в 2017 году в стенах старого дома образовалась огромная трещина, на которой установили маячок, но позже и он треснул. Здание медленно «сползает» вниз к Пересыпскому мосту.

Тогда же рассказывали и о том, что местные жители о капитальном ремонте своего дома говорили с большим скепсисом: мол, нам это только обещают и обещают…

Но случились не очередные обещания – случилась война…

Дом номер 14 – длинный, немного несуразный. Один из его флигелей был построен в 1891 году. В общем же дом появился на свет где-то в середине позапрошлого века. И вот теперь судьба дома решается снова…

Что сейчас? Сейчас – все, как видите на наших фотографиях, дом «прячется» за металлическим забором, его фасад – в ужасном состоянии, как и весь дом. Еще проблема: дом под номером 14 расположен рядом с участком, где сейчас идет масштабный ремонт спуска Виталия Блажко.

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