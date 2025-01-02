Анекдот дня: як зрозуміти, що Новий рік пройшов добре

– Привіт, ну як ти зустрів Новий рік?

– Не знаю, ще не розповідали…

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Можна вважати, що Новий рік минув добре, якщо зранку на вулиці тебе зватимуть «Чувак із ютуба».

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1 січня: «Зняття похмільного синдрому матеріалом замовника».

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Незабаром розпочнеться серія захоплюючих фотографій: я з ялинкою, я замість ялинки, я під ялинкою…

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– Що ти подарував дружині на Новий рік?

– Путівку до Таїланду.

– А вона що тобі?

– Полетіла!

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