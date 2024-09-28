Анекдот дня: чому чоловік на Привозі нічого не купує

Одеська квартира Рабінович запитує у дружини:

— Сарочка, люба, а шо ти зробиш, якщо я тобі ненароком зраджу?

— Ха!.. Напишу на твоєму надгробку: «У нього було світле майбутнє, але він таки віддав перевагу світлій пам’яті».

В одеському трамваї:

— Дівчино, чи можна з вами познайомитися?

— Ой, чоловік, звідки я знаю, можна вам чи не можна? Запитайте у моєї мами!

Одеса. Привіз. Ковбасний ряд.

— Чоловік! Що ви ото цілу годину ходите, пробуєте і нічого не берете?! Вам що, таки нічого не подобається?

— Подобається!

— Шо, грошей нема?!

— Є!

— Ну, так купуйте!

— Навіщо?

— Шоби їсти!

— А я що роблю?

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