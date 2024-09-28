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Анекдот дня: чому чоловік на Привозі нічого не купує

Анекдот дня: чому чоловік на Привозі нічого не купує

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся!

Одеська квартира Рабінович запитує у дружини:
— Сарочка, люба, а шо ти зробиш, якщо я тобі ненароком зраджу?
— Ха!.. Напишу на твоєму надгробку: «У нього було світле майбутнє, але він таки віддав перевагу світлій пам’яті».

В одеському трамваї:
— Дівчино, чи можна з вами познайомитися?
— Ой, чоловік, звідки я знаю, можна вам чи не можна? Запитайте у моєї мами!

Одеса. Привіз. Ковбасний ряд.
— Чоловік! Що ви ото цілу годину ходите, пробуєте і нічого не берете?! Вам що, таки нічого не подобається?
— Подобається!
— Шо, грошей нема?!
— Є!
— Ну, так купуйте!
— Навіщо?
— Шоби їсти!
— А я що роблю?

У нас є й інші анекдоти:

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