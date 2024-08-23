Анекдот дня: навіщо чоловікові та жінці обійматися в маршрутці

— Моня, ось тобі десять цукерок, половину віддай братику.

— Я йому віддам три штуки.

— Ти що, не вмієш рахувати?

— Я-то вмію, а ось він — ні.

*****

В одеському трамваї біля дверей стоїть бабулька.

Наближається зупинка, до бабусі підходить тітка.

Між ними відбувається діалог:

— Жінко, ви зараз виходите?

— Ні.

— А шо ви тут тоді стоїте?

— А шо, мені таки тут лежати?!…

*****

В одеській маршрутці дуже тісно.

Жінка запитує:

— Чоловіче, ви на наступній сходите?

— Ні.

— Може, пообнімаємося?

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