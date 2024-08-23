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Анекдот дня: навіщо чоловікові та жінці обійматися в маршрутці

Анекдот дня: навіщо чоловікові та жінці обійматися в маршрутці

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся, смійтеся, смійтеся, смійтеся, смійтеся і насолоджуйтеся!

— Моня, ось тобі десять цукерок, половину віддай братику.
— Я йому віддам три штуки.
— Ти що, не вмієш рахувати?
— Я-то вмію, а ось він — ні.
*****
В одеському трамваї біля дверей стоїть бабулька.
Наближається зупинка, до бабусі підходить тітка.
Між ними відбувається діалог:
— Жінко, ви зараз виходите?
— Ні.
— А шо ви тут тоді стоїте?
— А шо, мені таки тут лежати?!…
*****
В одеській маршрутці дуже тісно.
Жінка запитує:
— Чоловіче, ви на наступній сходите?
— Ні.
— Може, пообнімаємося?

У нас є й інші анекдоти:

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