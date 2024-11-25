Анекдот дня: що радить онуці Роза Марківна

Доброго ранку, Одесо! А щоб воно і справді виявилося таким, а цей понеділок став днем легким та продуктивним, радимо розпочати цей день із порції неперевершеного одеського гумору.
Роза Марківна внучці:
– Фірочка, радість моя, у житті завжди треба посміхатися! Комусь щиро, комусь на зло…
***
Фірочка, Ви, кажуть, одружилися?
– Такі, так.
– І кого ж ви ощасливили?
– Маму.
***
Одеса. Дзвінок у двері, стоять двоє:
– Здрастуйте, ми – свідки Єгови!
– Так? І шо, у нього сьогодні весілля?
***
Одеський двір:
– Сімочко, не бий Ізю лопаткою по голові. Бо спітнієш і застудишся.
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