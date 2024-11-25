Анекдот дня: що радить онуці Роза Марківна

Роза Марківна внучці:

– Фірочка, радість моя, у житті завжди треба посміхатися! Комусь щиро, комусь на зло…

***

Фірочка, Ви, кажуть, одружилися?

– Такі, так.

– І кого ж ви ощасливили?

– Маму.

***

Одеса. Дзвінок у двері, стоять двоє:

– Здрастуйте, ми – свідки Єгови!

– Так? І шо, у нього сьогодні весілля?

***

Одеський двір:

– Сімочко, не бий Ізю лопаткою по голові. Бо спітнієш і застудишся.

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