Анекдот дня: як потрібно йти на Привоз

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся, смійтеся, смійтеся, смійтеся, смійтеся і насолоджуйтеся!
Підслухано в одеському дворику.
Молода жінка миє вікна.
Дві літні сусідки, сидячи на лавочці:
— Ой, Галю, ви сьогодні господиня, вікна миєте. А то сусідів уже не видно…
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— Вибачте, товаришу, я бачу, ви одесит. Скажіть, де я можу зняти дачу біля самого моря, тільки недалеко, щоб я міг ходити на пляж в одних плавках?
— Боюся, що якщо ви знімете дачу біля самого моря, вам доведеться ходити в одних плавках не тільки на пляж…
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Приїжджий запитує одесита:
— Ви не знаєте, як іти на Привоз?
— Ха! І він ще запитує: «Як іти на Привоз?»! Із грошима!
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