Анекдот дня: як потрібно йти на Привоз

Підслухано в одеському дворику.

Молода жінка миє вікна.

Дві літні сусідки, сидячи на лавочці:

— Ой, Галю, ви сьогодні господиня, вікна миєте. А то сусідів уже не видно…

*****

— Вибачте, товаришу, я бачу, ви одесит. Скажіть, де я можу зняти дачу біля самого моря, тільки недалеко, щоб я міг ходити на пляж в одних плавках?

— Боюся, що якщо ви знімете дачу біля самого моря, вам доведеться ходити в одних плавках не тільки на пляж…

*****

Приїжджий запитує одесита:

— Ви не знаєте, як іти на Привоз?

— Ха! І він ще запитує: «Як іти на Привоз?»! Із грошима!

У нас є й інші анекдоти: