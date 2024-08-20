Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: як потрібно йти на Привоз

Анекдот дня: як потрібно йти на Привоз

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся, смійтеся, смійтеся, смійтеся, смійтеся і насолоджуйтеся!

Підслухано в одеському дворику.
Молода жінка миє вікна.
Дві літні сусідки, сидячи на лавочці:
— Ой, Галю, ви сьогодні господиня, вікна миєте. А то сусідів уже не видно…

*****

— Вибачте, товаришу, я бачу, ви одесит. Скажіть, де я можу зняти дачу біля самого моря, тільки недалеко, щоб я міг ходити на пляж в одних плавках?
— Боюся, що якщо ви знімете дачу біля самого моря, вам доведеться ходити в одних плавках не тільки на пляж…

*****

Приїжджий запитує одесита:
— Ви не знаєте, як іти на Привоз?
— Ха! І він ще запитує: «Як іти на Привоз?»! Із грошима!

У нас є й інші анекдоти:

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