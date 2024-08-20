Анекдот дня: как нужно идти на Привоз

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Подслушано в одесском дворике.
Молодая женщина моет окна.
Две пожилые соседки, сидя на скамеечке:
— Ой, Галя, вы сегодня хозяйка, окна моете. А то соседей уже не видно…
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— Извините, товарищ, я вижу, вы одессит. Скажите, где я могу снять дачу у самого моря, только недалеко, чтоб я мог ходить на пляж в одних плавках?
— Боюсь, что если вы снимите дачу у самого моря, вам придётся ходить в одних плавках не только на пляж…
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Приезжий спрашивает одессита:
— Вы не знаете, как идти на Привоз?
— Ха! И он ещё спрашивает: «Как идти на Привоз?»! С деньгами!
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