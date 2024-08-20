Анекдот дня: как нужно идти на Привоз

Подслушано в одесском дворике.

Молодая женщина моет окна.

Две пожилые соседки, сидя на скамеечке:

— Ой, Галя, вы сегодня хозяйка, окна моете. А то соседей уже не видно…

*****

— Извините, товарищ, я вижу, вы одессит. Скажите, где я могу снять дачу у самого моря, только недалеко, чтоб я мог ходить на пляж в одних плавках?

— Боюсь, что если вы снимите дачу у самого моря, вам придётся ходить в одних плавках не только на пляж…

*****

Приезжий спрашивает одессита:

— Вы не знаете, как идти на Привоз?

— Ха! И он ещё спрашивает: «Как идти на Привоз?»! С деньгами!

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